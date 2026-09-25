تیم کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان ایران با ترکیب علی آقامیرزایی و پیمان قویدل، با ایستادن در جایگاه سوم به مدال برنز دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  فینال رقابت‌های کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان در جریان بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، در پیست قایقرانی دریاچه می‌یوشی برگزار شد.  

تیم دو نفره ایران متشکل از علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در رقابتی بسیار نزدیک و نفس‌گیر موفق شدند با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۸۶۹ صدم ثانیه از خط پایان عبور کرده و ضمن ایستادن بر سکوی سوم، مدال برنز این دوره از مسابقات را به گردن بیاویزند. فاصله زمانی قایق ایران با تیم قهرمان تنها یک ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه بود.  

در این رقابت، قایق دو نفره کره جنوبی با زمان یک دقیقه و ۳۱ ثانیه و ۸۵۹ صدم ثانیه زودتر از سایرین به خط پایان رسید و مدال طلا را از آن خود کرد. قایقرانان کشور میزبان یعنی ژاپن نیز با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۱۷۶ صدم ثانیه نایب‌قهرمان شدند و مدال نقره را کسب کردند.  

همچنین تیم‌های قزاقستان، چین‌تایپه، سنگاپور، ازبکستان، قرقیزستان و ویتنام به ترتیب در رده‌های چهارم تا نهم این فینال قرار گرفتند.

برچسب ها: تیم ملی قایقرانی ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
بازی های آسیایی ناگویا؛
شانس با علی آقامیرزایی یار نبود
بازی های آسیایی ناگویا؛
الناز شفیعیان پنجم شد
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
قویدل و کارگرپور به فینال کایاک ۵۰۰ متر رسیدند
بازی های آسیایی ناگویا؛
ادامه روز درخشان روئینگ در ناگویا/ محمودپور به مدال نقره رسید، مدال‌های روئینگ به عدد ۶
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
محمودپور: بعد از ۱۲ سال به مدال آسیایی رسیدم
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
کسب اولین طلای تاریخ روئینگ زنان ایران از سوی فاطمه مجلل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مدال برنز نوشاد عالمیان قطعی شد؛ کاپیتان نماینده ژاپن و داور را شکست داد
فرعباسی از السد تا تراکتور؛ بازگشت برای حفظ سنگر استقلال
تاج: ما به دنبال انتخاب سرمربی جدید برای تیم امید هستیم/ از امیر قلعه نویی بهتر نداریم
استقلال در قطر؛ مدیریت خستگی و حفظ تمرکز مقابل الغرافه
فدراسیون فوتبال با استعفای حسین عبدی موافقت کرد
طیبی به مدال طلای پرتاب وزنه رسید
زهرا زارعی نقره گرفت
نامه استقلال به AFC برای پرواز به قطر پس از بسته شدن مرز‌های هوایی
پاسخ تند نبی به دبیر: هرکس سرش در کار خودش باشد
پسران کبدی ایران نقره‌ای شدند
آخرین اخبار
پاسخ تند نبی به دبیر: هرکس سرش در کار خودش باشد
سحرخیزان بهترین بازیکن هفته نخست لیگ نخبگان آسیا
زهرا زارعی نقره گرفت
فرعباسی از السد تا تراکتور؛ بازگشت برای حفظ سنگر استقلال
نماینده بدمینتون ایران حذف شد
یوسفی به فینال ۲۰۰ متر بازی‌های آسیایی نرسید
استقلال در قطر؛ مدیریت خستگی و حفظ تمرکز مقابل الغرافه
بازگشت اورونوف به تمرینات پرسپولیس
طیبی به مدال طلای پرتاب وزنه رسید
سیدصالحی: حذف تیم امید قابل پیش‌بینی بود/ فوتبال ایران برنامه ندارد
بانوی دونده ایران به فینال دوی ۲۰۰ متر نرسید
دنیامالی: شفافیت مالی شرکت توسعه اماکن ورزشی ضروری است
شروع مقتدرانه واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
عالمیان: به فینال تنیس روی میز فکر می‌کنم
پسران کبدی ایران نقره‌ای شدند
رویترز: سکو‌های خالی ناگویا زیر ذره‌بین
تاج: ما به دنبال انتخاب سرمربی جدید برای تیم امید هستیم/ از امیر قلعه نویی بهتر نداریم
هندبال ایران مغلوب قطر شد؛ پایان کار در یک‌چهارم نهایی
مدال برنز نوشاد عالمیان قطعی شد؛ کاپیتان نماینده ژاپن و داور را شکست داد
فدراسیون فوتبال با استعفای حسین عبدی موافقت کرد
نامه استقلال به AFC برای پرواز به قطر پس از بسته شدن مرز‌های هوایی
ملی‌پوش والیبال ساحلی: هدف ما مدال طلاست
پایان کار اسکیت باز ایرانی در ناگویا
ساحلی‌بازان ایران صدرنشین شدند
ادامه ابهام در ماجرای محیطی‌زاده؛ چه‌کسی کوتاهی کرد، فدراسیون کجاست؟
ملی پوش کبدی بانوان: این پایان راه ما نیست
سرمربی تیم ملی کبدی بانوان: کم‌تجربگی قهرمانی را از ما گرفت
نوشاد عالمیان به یک‌چهارم صعود کرد
زهرا کریمی: می‌توانستیم هند را شکست دهیم/ دفعه بعد برای طلا برمی‌گردیم
سهرابیان: شرمنده مردم هستم؛ کوتاهی نکردیم