تیم کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان ایران با ترکیب علی آقامیرزایی و پیمان قویدل، با ایستادن در جایگاه سوم به مدال برنز دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فینال رقابت‌های کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان در جریان بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، در پیست قایقرانی دریاچه می‌یوشی برگزار شد.

تیم دو نفره ایران متشکل از علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در رقابتی بسیار نزدیک و نفس‌گیر موفق شدند با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۸۶۹ صدم ثانیه از خط پایان عبور کرده و ضمن ایستادن بر سکوی سوم، مدال برنز این دوره از مسابقات را به گردن بیاویزند. فاصله زمانی قایق ایران با تیم قهرمان تنها یک ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه بود.

در این رقابت، قایق دو نفره کره جنوبی با زمان یک دقیقه و ۳۱ ثانیه و ۸۵۹ صدم ثانیه زودتر از سایرین به خط پایان رسید و مدال طلا را از آن خود کرد. قایقرانان کشور میزبان یعنی ژاپن نیز با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۱۷۶ صدم ثانیه نایب‌قهرمان شدند و مدال نقره را کسب کردند.

همچنین تیم‌های قزاقستان، چین‌تایپه، سنگاپور، ازبکستان، قرقیزستان و ویتنام به ترتیب در رده‌های چهارم تا نهم این فینال قرار گرفتند.