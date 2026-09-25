تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل قطر با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوشان بسکتبال سه‌نفره ایران پس از سه پیروزی مقتدرانه در مرحله گروهی و برتری ۲۱ بر ۳ مقابل ژاپن در مرحله یک‌چهارم نهایی، در نیمه‌نهایی برابر قطر به میدان رفتند و با وجود تلاش تا آخرین لحظه، مقابل این تیم شکست خوردند و از رسیدن به فینال بازماندند.

ایران مرحله گروهی را با سه پیروزی برابر چین، هنگ‌کنگ و مالزی به پایان رساند و به عنوان صدرنشین گروه مستقیماً راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. ملی‌پوشان کشورمان در این مرحله نیز ژاپن، میزبان رقابت‌ها را با نتیجه ۲۱ بر ۳ شکست دادند.

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در دیدار رده‌بندی بازی‌های آسیایی ناگویا، امروز جمعه ۳ مهرماه از ساعت ۱۳ برای کسب مدال برنز در مقابل تیم فیلیپین به میدان خواهد رفت.

هدایت تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران بر عهده محمد سیستانی است.

رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم لی ملی با حضور در محل برگزاری این دیدار را از نزدیک تماشا کرد.

برچسب ها: بسکتبال سه نفره ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
بسکتبال سه نفره ایران مدال برنزی شد
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ شکست دراماتیک دختران ایران با دو مصدوم در بسکتبال سه نفره
بازی های آسیایی ناگویا؛
صعود مقتدرانه پسران ایران به نیمه‌نهایی بسکتبال سه‌نفره
بازی های آسیایی ناگویا؛
حریفان تیم های بسکتبال 3 نفره بانوان و آقایان در یک چهارم نهایی مشخص شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مدال برنز نوشاد عالمیان قطعی شد؛ کاپیتان نماینده ژاپن و داور را شکست داد
فرعباسی از السد تا تراکتور؛ بازگشت برای حفظ سنگر استقلال
تاج: ما به دنبال انتخاب سرمربی جدید برای تیم امید هستیم/ از امیر قلعه نویی بهتر نداریم
استقلال در قطر؛ مدیریت خستگی و حفظ تمرکز مقابل الغرافه
فدراسیون فوتبال با استعفای حسین عبدی موافقت کرد
طیبی به مدال طلای پرتاب وزنه رسید
زهرا زارعی نقره گرفت
نامه استقلال به AFC برای پرواز به قطر پس از بسته شدن مرز‌های هوایی
پاسخ تند نبی به دبیر: هرکس سرش در کار خودش باشد
پسران کبدی ایران نقره‌ای شدند
آخرین اخبار
پاسخ تند نبی به دبیر: هرکس سرش در کار خودش باشد
سحرخیزان بهترین بازیکن هفته نخست لیگ نخبگان آسیا
زهرا زارعی نقره گرفت
فرعباسی از السد تا تراکتور؛ بازگشت برای حفظ سنگر استقلال
نماینده بدمینتون ایران حذف شد
یوسفی به فینال ۲۰۰ متر بازی‌های آسیایی نرسید
استقلال در قطر؛ مدیریت خستگی و حفظ تمرکز مقابل الغرافه
بازگشت اورونوف به تمرینات پرسپولیس
طیبی به مدال طلای پرتاب وزنه رسید
سیدصالحی: حذف تیم امید قابل پیش‌بینی بود/ فوتبال ایران برنامه ندارد
بانوی دونده ایران به فینال دوی ۲۰۰ متر نرسید
دنیامالی: شفافیت مالی شرکت توسعه اماکن ورزشی ضروری است
شروع مقتدرانه واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
عالمیان: به فینال تنیس روی میز فکر می‌کنم
پسران کبدی ایران نقره‌ای شدند
رویترز: سکو‌های خالی ناگویا زیر ذره‌بین
تاج: ما به دنبال انتخاب سرمربی جدید برای تیم امید هستیم/ از امیر قلعه نویی بهتر نداریم
هندبال ایران مغلوب قطر شد؛ پایان کار در یک‌چهارم نهایی
مدال برنز نوشاد عالمیان قطعی شد؛ کاپیتان نماینده ژاپن و داور را شکست داد
فدراسیون فوتبال با استعفای حسین عبدی موافقت کرد
نامه استقلال به AFC برای پرواز به قطر پس از بسته شدن مرز‌های هوایی
ملی‌پوش والیبال ساحلی: هدف ما مدال طلاست
پایان کار اسکیت باز ایرانی در ناگویا
ساحلی‌بازان ایران صدرنشین شدند
ادامه ابهام در ماجرای محیطی‌زاده؛ چه‌کسی کوتاهی کرد، فدراسیون کجاست؟
ملی پوش کبدی بانوان: این پایان راه ما نیست
سرمربی تیم ملی کبدی بانوان: کم‌تجربگی قهرمانی را از ما گرفت
نوشاد عالمیان به یک‌چهارم صعود کرد
زهرا کریمی: می‌توانستیم هند را شکست دهیم/ دفعه بعد برای طلا برمی‌گردیم
سهرابیان: شرمنده مردم هستم؛ کوتاهی نکردیم