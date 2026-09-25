باشگاه خبرنگاران جوان - ملیپوشان بسکتبال سهنفره ایران پس از سه پیروزی مقتدرانه در مرحله گروهی و برتری ۲۱ بر ۳ مقابل ژاپن در مرحله یکچهارم نهایی، در نیمهنهایی برابر قطر به میدان رفتند و با وجود تلاش تا آخرین لحظه، مقابل این تیم شکست خوردند و از رسیدن به فینال بازماندند.
ایران مرحله گروهی را با سه پیروزی برابر چین، هنگکنگ و مالزی به پایان رساند و به عنوان صدرنشین گروه مستقیماً راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. ملیپوشان کشورمان در این مرحله نیز ژاپن، میزبان رقابتها را با نتیجه ۲۱ بر ۳ شکست دادند.
تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ایران در دیدار ردهبندی بازیهای آسیایی ناگویا، امروز جمعه ۳ مهرماه از ساعت ۱۳ برای کسب مدال برنز در مقابل تیم فیلیپین به میدان خواهد رفت.
هدایت تیم ملی بسکتبال سهنفره مردان ایران بر عهده محمد سیستانی است.
رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم لی ملی با حضور در محل برگزاری این دیدار را از نزدیک تماشا کرد.