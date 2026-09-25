وزیران خارجه عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در نیویورک درباره مقدمات برگزاری نشست اضطراری رؤسای ستاد نیروهای مسلح سه کشور رایزنی کردند.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزیران خارجه عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه درباره مقدمات برگزاری یک نشست اضطراری میان رؤسای ستاد نیرو‌های مسلح سه کشور برای بررسی راه‌های حمایت از عربستان سعودی در چارچوب پیمان دفاعی مکه گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش روز جمعه روزنامه سعودی گزت، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در مقر نمایندگی دائم عربستان در سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر رایزنی کردند.

وزیران خارجه سه کشور در این دیدار آخرین آمادگی‌ها برای نشست رؤسای ستاد نیرو‌های مسلح را بررسی کردند؛ نشستی که قرار است سازوکار‌های حمایت از عربستان سعودی را مطابق با تعهدات مندرج در پیمان دفاعی مورد بررسی قرار دهد.

بر اساس توافق مکه، حمله به هر یک از طرف‌های این توافق، به منزله حمله به تمامی طرف‌های آن تلقی می‌شود.

وزیران خارجه عربستان، پاکستان و ترکیه در این دیدار همچنین حملاتی را که تلاش شده بود مکه و تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی عربستان سعودی را هدف قرار دهد، «به‌شدت محکوم» کردند.

آنها همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای را بررسی و بر اهمیت پایبندی به حقوق بین‌الملل، روابط حسن همجواری، احترام متقابل به حاکمیت کشور‌ها و عدم مداخله در امور داخلی تأکید کردند.

وزیران خارجه سه کشور همچنین بر اهمیت تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی دریایی تأکید کردند.

آنها در پایان بار دیگر بر تعهد خود به تلاش برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه، حمایت از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و پیشبرد راهکار‌های مسالمت‌آمیز برای بحران‌های جاری تأکید کردند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: عربستان و پاکستان ، ترکیه
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