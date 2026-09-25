باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هفتمین دوره نمایشگاه جامع مدیریت شهری در فضایی بالغ بر ۱۰ هزار مترمربع از سالن‌های سرپوشیده و سایت باز نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس به اجرا درآمد و طی آن، شرکت‌های توانمند و تراز اول کشور تازه‌ترین دستاوردها، فناوری‌های نوین و محصولات بومی خود را در معرض دید متخصصان و جامعه دانشگاهی قرار دادند.

محسن نهاوندی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، در حاشیه این رویداد با اشاره به ابعاد برگزاری آن اظهار داشت: این رویداد با هدف نوسازی رویکرد‌های مدیریتی و ارتقای کیفیت زیست شهری رقم خورد و حوزه‌هایی نظیر تجهیزات خدمات شهری، ماشین‌آلات عمرانی، فناوری‌های نوین ترافیکی، سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل و تجهیزات مبلمان شهری را پوشش داد.

او فراهم‌سازی بستری بی‌واسطه برای تبادل تجربه و تأمین نیاز‌های حوزه شهری را از دستاورد‌های این نمایشگاه برشمرد و افزود: در جریان این گردهمایی بزرگ، زمینه هم‌افزایی و تعامل میان شهرداران، اعضای شورا‌های اسلامی شهر، معاونان خدمات شهری و مدیران حمل‌ونقل از نقاط مختلف کشور برای عقد تفاهم‌نامه‌ها، تأمین ناوگان و انتقال الگو‌های فناورانه موفق فراهم شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس همچنین به رویکرد علمی و دانش‌افزایی این رویداد اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با برپایی نمایشگاه، پنج نشست تخصصی و پنل علمی با حضور اساتید، صاحب‌نظران حوزه ترافیک و مدیران ارشد شهری برگزار شد که در آنها راهکار‌های نوین برای چالش‌های اساسی شهر‌ها از جمله کاهش بار ترافیکی، هوشمندسازی سامانه‌ها، مدیریت پسماند و بهسازی سیمای بصری شهر‌ها مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

گفتنی است، این رویداد تخصصی در قالب یک برنامه جامع چهار روزه، از ۳۱ شهریور تا ۳ مهرماه همه‌روزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱، پذیرای جمع کثیری از مدیران شهری، مهندسان، متخصصان و فعالان صنعت خدمات و ترافیک شهری بود.