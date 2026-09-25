مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در کشور حدود پنج تا ۶ درصد گزارش شده در حالی که این رقم در استان حدود یک و نیم درصد یا حتی کمتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نبی الله شمسی فر گفت: یکی از دلایل این فاصله، خارج بودن بخش قابل توجهی از گردش مالی شرکت‌های فعال در استان از لرستان عنوان می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری از شرکت‌های تولیدی و اقتصادی لرستان دفاتر اداری و مالی خود را خارج از استان مستقر کرده‌اند و در نتیجه بخشی از گردش مالی آنها نصیب استان نمی‌شود

مدیر مخابرات منطقه لرستان تاکید کرد: باید در زمینه توسعه استارتاپ‌ها، مراکز داده، شرکت‌های فناوری و دانش‌بنیان در استان اقدامات بیشتری انجام شود چراکه آینده اشتغال‌زایی تا حد زیادی به حوزه فناوری اطلاعات وابسته است.

شمسی فر بیان کرد: شرکت‌هایی مانند اسنپ، تپسی و دیجی‌کالا نمونه‌هایی از کسب‌وکار‌های مبتنی بر زیرساخت فناوری هستند که با هزینه زیرساختی نسبتا پایین، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارند و لرستان نیز باید از این ظرفیت استفاده کند.