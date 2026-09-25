باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهان انتظامی شهرستانهای خرمآباد، پلدختر و سلسله از اجرای طرحهای مختلف انتظامی و کشف جرائم، دستگیری متهمان و کشف اموال مسروقه و مواد مخدر در این شهرستانها خبر دادند.
اجرای طرح آرامش در خرمآباد؛ دستگیری ۸ خردهفروش موادمخدر و کشف ۱۱ کیلوگرم تریاک
سرهنگ هادی کیانمهر، فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد، اظهار داشت: در راستای برخورد با مخلان نظم و افزایش احساس امنیت شهروندان، طرح آرامش در سطح شهر با محوریت مقابله با خردهفروشان، جمعآوری معتادان و برخورد با اراذل و اوباش اجرا شد.
وی از توقیف ۴۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف خبر داد و افزود: در جریان این عملیات، ۸ خردهفروش موادمخدر پس از شناسایی دستگیر و ۱۱ کیلوگرم تریاک کشف شد. همچنین مأموران موفق به جمعآوری ۴۳ معتاد متجاهر و دستگیری ۳ نفر از اراذل و اوباش شدند.
دستگیری ۳ سارق تجهیزات کشاورزی و کشف اموال مسروقه در پلدختر
سرهنگ رسول کرمیچگنی، فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر، در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در پی وقوع سرقت تجهیزات آبیاری و آبپاشهای کشاورزی از باغات و مزارع روستاهای حومه شهرستان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی سه متهم شده و در جریان عملیاتهایی، آنان را دستگیر کردند.
کرمیچگنی تصریح کرد: در جریان بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری تجهیزات آبیاری و لوازم کشاورزی که از باغات و مزارع به سرقت رفته بود، کشف شد.
انهدام باند سرقت از منازل مسکونی و کشف اموال مسروقه در خرمآباد
سرهنگ شهریار احمدی، رئیس پلیس آگاهی استان لرستان، در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در راستای پیشگیری از جرم و مقابله با باندهای سرقت، مأموران پلیس آگاهی موفق به شناسایی و بازداشت یک باند سرقت متشکل از دو سارق و یک مالخر شدند.
وی افزود: این افراد در تحقیقات انجامشده به ۱۱ فقره سرقت از منازل مسکونی اعتراف کردند و در جریان عملیات دستگیری و بازرسیهای تخصصی، مقادیری از اموال مسروقه نیز کشف شد.
دستگیری سارقان کارگاه فرشبافی توسط پلیس سلسله
سرهنگ کامران حسنوند، فرمانده انتظامی شهرستان سلسله، گفت: در پی وقوع سرقت از کارگاه تولیدی فرشبافی در شهرستان سلسله، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و اقدامات لازم، ۲ سارق سابقهدار را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند و ۳ تخته فرش سرقتی از آنان کشف و تحویل مالباخته شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سلسله در پایان با بیان اینکه متهمان تاکنون به ۲ فقره سرقت اعتراف کردهاند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
انهدام باند سرقت از اماکن خصوصی در خرمآباد
سرهنگ شهریار احمدی، رئیس پلیس آگاهی استان لرستان، در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهای مختلف مبنی بر وقوع تعدادی سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان خرمآباد، مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی گسترده، موفق به شناسایی و دستگیری یک باند سرقت متشکل از دو سارق منزل و یک مالخر شدند.
وی افزود: بررسیهای دقیق و تحقیقات میدانی نشان داد که اعضای این باند ۱۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهر خرمآباد را بر عهده داشتهاند
احمدی با اشاره به نتایج عملیات تصریح کرد: در جریان بازرسیهای صورتگرفته از محل نگهداری اموال، مقادیری از اموال مسروقه کشف شد. متهمان در مراحل تحقیقات پلیس به بزه خود اعتراف کردند که با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
دستگیری ۵۲ متهم و محکوم تحت تعقیب در خرمآباد
سرهنگ هادی کیانمهر، فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد، اظهار داشت: مأموران انتظامی خرمآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری نیابتهای قضایی، در چند عملیات هماهنگ، ۵۲ نفر از افراد تحت تعقیب را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خرمآباد گفت: دستگیرشدگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند. پلیس دستگیری افراد تحت تعقیب و برخورد با مخلان نظم و امنیت را با جدیت دنبال میکند.
منبع: پلیس لرستان