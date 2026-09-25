باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار علیرضا ایراندوست در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ساختار و بخش‌های سومین دوره جشنواره روایت جهاد بیان کرد: این دوره در سه عرصه اصلی «هنری» (شامل مستند، پویانمایی/انیمیشن، فیلم کوتاه و عکس)، «ادبی» (شعر، داستان کوتاه، دلنوشته و خاطره) و «خبری» (خبر، مصاحبه تفصیلی، گزارش مکتوب خبری و روایتی و گزارش ویدئویی) برگزار می‌شود.

وی در تشریح محورهای ۱۱‌گانه این دوره اظهار داشت: «گروه‌های جهادی و اردوهای جهادی»، «نقش‌آفرینی جهادگران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان»، «محرومیت‌زدایی و کمک‌های مومنانه»، «پیام ۹ بندی رهبر معظم انقلاب اسلامی به بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی»، «نقش جهادگران در ترویج فرهنگ بسیج و سازماندهی مردم در ساحت غیررسمی بسیج»، «گفتمان‌سازی، هویت جهادی و جهاد امیدآفرینی»، «کارکرد هنر و رسانه در ایجاد حرکت مردمی و جهادی»، «نقش‌آفرینی گروه‌های جهادی و مردمی در حوزه ازدواج، خانواده و جمعیت»، «جهادگران آسمانی و شهدای جهادگر»، «اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی با توجه به شعار سال» و «بانوان جهادگر و نقش‌آفرینی در حرکت‌های مردمی» محورهای اصلی این فراخوان هستند.

رییس سازمان بسیج سازندگی استان قم همچنین به جوایز ویژه این جشنواره اشاره کرد و گفت: در این دوره جوایز ویژه‌ای با عناوین «جایزه ویژه امام شهید» (بازخوانی و روایت اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره کار جهادی و خدمت)، «جایزه ویژه شهید رئیسی» (روایت خدمت نهادهای اجرایی و دستگاه‌های خدمت‌رسان)، «جایزه ویژه شهید امیرعبداللهیان» (روایت خدمت جهادگران غیرایرانی و جهادگران ایرانی در خارج از کشور)، «جایزه ویژه میدان‌یار» (خدمت و جهاد مردم در جبهه خیابان) و بخش چندرسانه‌ای «راویان جهادگر» (کلیپ، پادکست، عکس موبایلی، موشن‌گرافیک، گرافیک و تجربه‌نگاری) پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به پیشینه درخشان این جشنواره و رشد کمی و کیفی آثار در دوره‌های گذشته اظهار داشت: در نخستین دوره این رویداد، ۷۳۰ اثر به دبیرخانه واصل شد که پس از ارزیابی اولیه، ۲۷۰ اثر به مرحله داوری راه یافت و در نهایت ۴۶ اثر به‌عنوان برگزیده استان قم تجلیل شدند.

وی به جایگاه برجسته هنرمندان و اهالی رسانه استان قم در عرصه ملی اشاره کرد و افزود: از میان ۴۶ اثر برگزیده استانی در دوره اول، ۱۵ اثر موفق به کسب رتبه برتر کشوری شدند؛ به گونه‌ای که نزدیک به ۳۵ درصد از برگزیدگان کشوری را هنرمندان قمی تشکیل دادند که آماری کم‌نظیر در کشور به شمار می‌رود.

رییس سازمان بسیج سازندگی استان قم با اشاره به جهش چشمگیر مشارکت در دوره دوم جشنواره تصریح کرد: در دومین دوره جشنواره روایت جهاد، شاهد رشد بیش از ۲ برابری بودیم و در مجموع یک‌هزار و ۸۵۰ اثر به دبیرخانه رسید که از این تعداد، ۹۴۷ اثر متعلق به برادران و ۹۰۳ اثر متعلق به خواهران بود و در نهایت از ۶۶ برگزیده تجلیل به عمل آمد

ایراندوست خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان و تولیدکنندگان آثار تا ۳۰ آبان‌ماه فرصت دارند آثار خود را از طریق تارنمای رسمی جشنواره به نشانی REVAYATEJAHAD.IR بارگذاری کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۰۹۷۹۷۲۷ و شناسه revayatejahadi@ در پیام‌رسان‌ها ارتباط برقرار نمایند.