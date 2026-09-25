باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - رحیم شهیدی پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با تشریح عملکرد شش ماهه نخست امسال در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی، گفت: در این مدت، ۷ واحد صنعتی در این بخش به بهره‌برداری رسید که مجموع ظرفیت اسمی آنها ۱۷ هزار و ۹۵۰ تن است و برای ۴۰ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

او افزود: در راستای توسعه ظرفیت‌های صنایع تبدیلی و غذایی شهرستان، یک فقره مجوز تأسیس نیز برای احداث واحد جدید صادر شد که این واحد با ظرفیت ۴۰۰ تن، پس از بهره‌برداری برای چهار نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

شهیدی پور در ادامه گفت: همچنین در این مدت یک فقره مجوز توسعه برای یکی از واحد‌های موجود صادر شد که اجرای آن زمینه ایجاد اشتغال برای ۱۰ نفر را فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی و افزایش بهره‌وری واحد‌های موجود، افزود: مجوز بازسازی و نوسازی دو واحد صنایع تبدیلی و غذایی نیز صادر شده است که مجموع ظرفیت آنها به دو هزار و ۷۰۰ تن می‌رسد و اجرای این طرح‌ها برای پنج نفر اشتغال جدید ایجاد خواهد کرد.

او همچنین از تمدید پروانه ۱۳ واحد صنایع تبدیلی و غذایی در شش‌ماهه نخست سال خبر داد و گفت: این اقدام با هدف استمرار فعالیت واحد‌ها و حفظ ظرفیت‌های موجود انجام شده و این واحد‌ها زمینه اشتغال ۵۲ نفر را فراهم کرده‌اند.

شهیدی پور با تأکید بر نقش صنایع تبدیلی و غذایی در تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات و ایجاد ارزش افزوده، افزود: توسعه این بخش می‌تواند زمینه بهره‌وری بیشتر از محصولات کشاورزی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان را فراهم کند و حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه واحد‌های صنایع تبدیلی و غذایی در دستور کار جهاد کشاورزی بابل قرار دارد.