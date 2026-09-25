مهدی الفتی در رقابت‌های ژیمناستیک بازی‌های آسیایی و در پرش خرک موفق به کسب مدال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی الفتی در فینال پرش خرک بازی‌های آسیایی با اجرای دو پرش، نمره‌های ۱۵.۱ و ۱۳.۹۶۶ را به دست آورد و با میانگین ۱۴.۵۳۳، تنها با اختلاف ۶۶ هزارم امتیاز نسبت به نفر نخست، به مدال نقره دست یافت.

کارلوس یولو، قهرمان المپیک پاریس، با اختلافی اندک مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کرد.

پیش از این نیز آرمان خدایی در فینال خرک حلقه موفق به کسب مدال نقره شده بود تا ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی دو مدال نقره به دست آورده باشد.

مدل نقره مهدی الفتی یازدهمین مدال نقره و بیست وسومین مدال کاروان ایران به حساب می‌آید.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، ژیمناستیک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
آفرین این مدال واقعا شیرینه تو این ورزش تکنیکی و خوب و افتخار آفرین تا کشتی
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