باشگاه خبرنگاران جوان - رضا عبدی اظهار کرد: در معاینات ظاهری و مشاهدات حین کالبدگشایی پیکر حبیب‌الله سالارزهی، تا این مرحله شواهدی دال بر وقوع جرم یا مرگ جنایی مشاهده نشده و تعیین علت تامه فوت به نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی منوط است.

در ساعات اولیه صبح ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ و بلافاصله پس از اعلام پلیس آگاهی مبنی بر فوت یکی از شهروندان در ساختمان نیمه‌کاره متعلق به مرکز تحقیقات پارک علم و فناوری، کارشناسان پزشکی قانونی به همراه بازپرس محترم ویژه قتل و عوامل بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت پلیس آگاهی در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه، با دستور بازپرس محترم ویژه قتل، پیکر مرحوم حبیب‌الله سالارزهی به پزشکی قانونی منتقل شد و معاینات تکمیلی، کالبدگشایی و نمونه‌برداری‌های تخصصی همان روز در تالار تشریح پزشکی قانونی شهرستان زاهدان انجام گرفت. پس از صدور جواز دفن، پیکر متوفی به خانواده‌اش تحویل داده شد.

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: تعیین علت تامه فوت منوط به دریافت نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی است.

منبع پزشکی قانونی استان