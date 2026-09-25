دو کارشناس اورژانس ۱۱۵ شیراز بامداد امروز هنگام امدادرسانی، با ضربات سلاح سرد همراهان بیمار به‌شدت مجروح و راهی بیمارستان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت یک و ۲۳ دقیقه بامداد امروز، سوم مهرماه، دو نفر از کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شیراز، حین انجام مأموریت مورد حمله با سلاح سرد از سوی همراهان یک بیمار قرار گرفتند.

در جریان این حادثه، یکی از کارشناسان از ناحیه پهلو و سر و کارشناس دیگر از ناحیه قفسه سینه و دست دچار جراحت شدید شدند و برای تکمیل درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

یکی از کارشناسان با توجه به شدت جراحات، پس از انتقال به بیمارستان، به اتاق عمل منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

همچنین در جریان این حمله، شیشه آمبولانس اورژانس نیز شکسته شد.

منبع: اورژانس فارس

برچسب ها: اورژانس فارس ، حمله ، چاقو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
همراهان بیمار چ مشگلی با این دو کارشناسان داشتن باید از همرانهان ببمار بازجوعی بشه که حدفشون از مجروح کردن ماموران دولت چی بوده
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
چی 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
چی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
از بس فیلم هایییی جناعی تماشا میکنننن 😱😱😱😱😱😱😱😱😱
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
باید کارکنان اورژانس اسپری فلفل همراه شون باشه تا در موقع نیاز و شرایط اضطرار بتوانند از خودشون دفاع کنند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
بهتر بود اورژانس به این حیوانات وحشی اصلا کمک نمیکرد
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ع
۱۶:۴۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
نیروهای هلال احمر و اورژانس از بهترین و دلسوزترین و کم توقع ترین افرادند هر کسی یک‌مرتبه با آنها مواجه شود شیفته رفتار و انسانیت و مهربانی آنها می شود اما متاسفانه همیشه مورد بی مهری حیوانات دوپا قرار می گیرند .
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
سلام چرا علت حادثه بیان نمی شود؟
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
ترخم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان/ اگه چهارتا از این وحشیهای ارازل و اوباش را به درستی مجازات می کردن / شاهد این همه وحشی گری در سطح جامعه نبودیم /
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
بحث همیشه همین بوده حتی ما نیروهای هلال احمر هم بارهای بار همین رفتارا باهامون شده اصلا جوری بهت حمله ور میشن انگار پدر کشتگی باهات دارن انگار مصبب حال بد بیمارشان ماییم انگار ما باعث شدیم این حادثه رخ بدهد واقعا جای تاسف داره برا ما قانون جنگل هم اینجور نیست
۱
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
همراه مریض چیه ؟ بگید دوتا حیوان وحشی
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
اومدن بیمارتو نجات بدن بعد میایی اونارو میزنی؟؟؟
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
وحشی که شاخ و دم نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
باید ضاربین به اشد مجازات برسند تا تکرار نشود
حتی هنگام جنگ هم کسی حق حمله به آمبولانس و امدادگران را ندارد
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
مردم باید دست اورژانس رو ببوسن که خودشون رو رسوندن بالای سر مریضشون و سعی میکنن نجاتش بدن و نباید تو کار اورژانس کوچکترین دخالتی بکنن و الا مرضشون رو پرت کنن تو بیابون تا سقط کنه
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
Jk
۱۶:۳۲ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
با این دیدگاه که دارید این شغل را ببوسید وشغل دیگری را انتخاب کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
ضاربین به این دو برادر که مسول اورژانس بودن را دستگیر و فورا اعدام کنید و مریض هم اگر نسبتی با اونا دارد را درمان نکنید
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
مریض را درمان کنید چون گناهی ندارد ولی ضارب را به اشد مجازات در ملا عام محکوم کنید انهم خیلی زود نه چند سال یا یک قرن بعد
۱۲
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