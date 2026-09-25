باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت یک و ۲۳ دقیقه بامداد امروز، سوم مهرماه، دو نفر از کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شیراز، حین انجام مأموریت مورد حمله با سلاح سرد از سوی همراهان یک بیمار قرار گرفتند.

در جریان این حادثه، یکی از کارشناسان از ناحیه پهلو و سر و کارشناس دیگر از ناحیه قفسه سینه و دست دچار جراحت شدید شدند و برای تکمیل درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

یکی از کارشناسان با توجه به شدت جراحات، پس از انتقال به بیمارستان، به اتاق عمل منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

همچنین در جریان این حمله، شیشه آمبولانس اورژانس نیز شکسته شد.

منبع: اورژانس فارس