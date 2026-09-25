به مناسبت هفته دفاع مقدس طرح مردم یاری بیمارستان ۵۲۱ ارتش در جنوب آذربایجان شرقی اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - تقوی رئیس بیمارستان ۵۲۱ ارتش مستقر در مراغه گفت: کارکنان درمانی این بیمارستان به ۱۲۰ نفر از مراجعه کنندگان ویزیت رایگان پزشکان عمومی و متخصص، ویزیت دندانپزشکی و خدمات آزمایشگاهی رایگان ارائه کردند.

 تقوی افزود: تست فشارخون، تب سنجی، تزریقات، سرم تراپی و نوار قلب از دیگر خدمات ارائه شده به شهروندان بود.

وی اضافه کرد: در این طرح به ۴۰ نفر از شهروندان خدمات غربالگری ، تست فشار خون و سنجش قند ارائه شد.

رئیس بیمارستان ۵۲۱ ارتش گفت: این برنامه را در راستای تحقق شعار ارتش انقلابی فدای ملت اعلام کرد.

تقوی اظهار کرد:کادر درمان بیمارستان ۵۲۱ خود را خادم ملت می‌دانند و در همه حال در کنار مردم انقلابی و همیشه در صحنه هستند.

برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، ویزیت رایگان
خبرهای مرتبط
ویزیت رایگان مغز و اعصاب به مناسبت روز مادر در میانه
ویزیت رایگان در مناطق عشایر نشین ییلاقی سهند
ویزیت رایگان بیماران هوراند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اجرای طرح مردم یاری ارتش در جنوب آذربایجان شرقی
آخرین اخبار
اجرای طرح مردم یاری ارتش در جنوب آذربایجان شرقی
برگزاری فستیوال مدارس فوتبال زیررده سنی ۱۴ سال در سراب