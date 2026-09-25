به مناسبت هفته دفاع مقدس طرح مردم یاری بیمارستان ۵۲۱ ارتش در جنوب آذربایجان شرقی اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - تقوی رئیس بیمارستان ۵۲۱ ارتش مستقر در مراغه گفت: کارکنان درمانی این بیمارستان به ۱۲۰ نفر از مراجعه کنندگان ویزیت رایگان پزشکان عمومی و متخصص، ویزیت دندانپزشکی و خدمات آزمایشگاهی رایگان ارائه کردند.

تقوی افزود: تست فشارخون، تب سنجی، تزریقات، سرم تراپی و نوار قلب از دیگر خدمات ارائه شده به شهروندان بود.

وی اضافه کرد: در این طرح به ۴۰ نفر از شهروندان خدمات غربالگری ، تست فشار خون و سنجش قند ارائه شد.

رئیس بیمارستان ۵۲۱ ارتش گفت: این برنامه را در راستای تحقق شعار ارتش انقلابی فدای ملت اعلام کرد.

تقوی اظهار کرد:کادر درمان بیمارستان ۵۲۱ خود را خادم ملت می‌دانند و در همه حال در کنار مردم انقلابی و همیشه در صحنه هستند.