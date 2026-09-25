نخست‌وزیر استرالیا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با مخالفت با شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری اشغالی، خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد.

 باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، روز پنج‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت استرالیا همچنان به مخالفت با شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی ادامه خواهد داد و در عین حال با هرگونه نقش‌آفرینی حماس در آینده فلسطین مخالفت خواهد کرد.

آلبانیزی گفت: «ما همچنان علیه اقداماتی که چشم‌انداز صلح را تضعیف می‌کنند، از جمله شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری، موضع خواهیم گرفت.»

نخست‌وزیر استرالیا در ادامه با اشاره به حمله آمریکا و اسرائیل به ایران گفت این درگیری «هزینه سنگینی بر خاورمیانه تحمیل کرده» و «تأثیری ویرانگر بر اقتصاد جهانی» داشته است.

آلبانیزی گفت استرالیا خواستار برقراری آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و احیای آزادی کشتیرانی و تجارت است.

وی همچنین از ایران خواست حملات «بی‌هدف» در سراسر منطقه را متوقف کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: استرالیا ، سازمان ملل ، تنگه هرمز ، شهرک سازی
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