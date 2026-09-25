باشگاه خبرنگاران جوان - بهره‌برداری از هشت پل بازسازی‌شده در هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد؛ پل‌هایی که پس از آسیب‌دیدن در جنگ تحمیلی سوم، در کمتر از ۵۰ روز ترمیم و برای تردد ایمن آماده شده‌اند. در آیین افتتاح این طرح ها که روز جمعه با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و محمد آشوری استاندار هرمزگان و نمایندگان استان هرمزگان در مجلس در پل شهید مویدی برگزار شد مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان اظهار کرد: با افتتاح این هشت پل ارتباطی و شریانی که از مجموع ۹ پل آسیب‌دیده از حملات دشمن آمریکایی امروز آغاز شد تردد ایمن در مناطق مختلف استان هرمزگان دوباره مهیا شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در روزهایی که کشور با شرایط دشواری مواجه بود، مجموعه دولت تلاش کرد پروژه‌های عمرانی متوقف نشود و روند خدمت‌رسانی به مردم ادامه پیدا کند؛ همان‌گونه که روز گذشته در سیستان و بلوچستان نیز شاهد بهره‌برداری از مجموعه‌ای از طرح‌های حوزه راه، مسکن، بازآفرینی شهری، راه روستایی و کریدورهای شمال به جنوب و ساحلی جنوب به جنوب بودیم.

صادق گفت: هدف قرار دادن راه‌ها و پل‌های هرمزگان می‌توانست انتقال کالا و سوخت از جنوب به سایر نقاط کشور را مختل کند و حتی ارتباط میان مردم مناطق مختلف را تحت تأثیر قرار دهد، اما این هدف محقق نشد.

وی ادامه داد: راهداران، راهسازان، مهندسان، پیمانکاران و کارگران پای کار مردم ایستادند و نشان دادند که هیچ آسیبی نمی‌تواند اراده خدمت‌رسانی و بازسازی زیرساخت‌های کشور را متوقف کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آسیب واردشده به پل‌ها و تونل‌های هرمزگان گفت: ۱۱ پل و تونل مورد هدف قرار گرفت و امروز هشت پل از این مجموعه، در مدت ۵۵ روز دوباره و حتی بهتر از قبل ساخته شده است.

صادق افزود: این بازسازی سریع، حاصل یک اقدام شبانه‌روزی و مشارکت مجموعه‌ای از نیروهای فنی و اجرایی بود که از همان روزهای نخست، عملیات بازسازی را آغاز کردند تا مسیرهای ارتباطی هرچه سریع‌تر به چرخه تردد بازگردد.