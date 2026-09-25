باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - مرتضی و محمود نعمتی، دو برادر قمی در بازی‌های آسیایی ناگویا با شکست رقبای خود موفق به کسب دو مدال طلای ارزشمند برای کاروان ورزشی ایران شدند.

مرتضی نعمتی در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم و محمود نعمتی در وزن به‌علاوه ۸۵ کیلوگرم با عملکرد درخشان خود بر سکوی نخست ایستادند.

در مراسم استقبال از این دو قهرمان، مسئولان فدراسیون و هیئت کاراته استان قم، مربیان، ورزشکاران، خانواده‌های ورزشکاران و جمعی از ورزش‌دوستان حضور داشتند و از افتخارآفرینی برادران نعمتی تقدیر کردند.

کسب دو مدال طلای بازی‌های آسیایی توسط این دو کاراته‌کای قمی، نقش مهمی در قهرمانی تیم ملی کاراته ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ داشت.