باشگاه خبرنگاران جوان - سوره عبس از یک ماجرای کوتاه آغاز می‌شود، اما خیلی زود از آن عبور می‌کند و به یکی از مهم‌ترین بحث‌های قرآن درباره ارزش انسان، خلقت، نعمت‌های الهی و سرانجام قیامت می‌رسد.

ماجرای مردی که در نگاه اول دیده نشد

سوره عبس با صحنه‌ای آغاز می‌شود که در ظاهر بسیار ساده است «عَبَسَ وَتَوَلّى * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى». مردی نابینا نزد پیامبر(ص) می‌آید و در حالی که پیامبر مشغول گفت‌وگو و دعوت گروهی از بزرگان قریش است، درخواست می‌کند از آموزه‌های الهی به او بیاموزد. آیات ابتدایی سوره در ادامه این ماجرا، با لحنی عتاب‌آمیز اهمیت این مسئله را یادآور می‌شوند. علامه طباطبایی در المیزان بر شدت این عتاب تأکید می‌کند، به‌ویژه آنکه آیات نخست ابتدا با تعبیر غایب آغاز می‌شوند و سپس خطاب مستقیم می‌آید. مضمون آیات این است که چه بسا همین انسانی که در ظاهر جایگاه اجتماعی بالایی ندارد، با شنیدن سخن حق «یَزَّکّى» شود یا «یَذَّکَّرُ» و تذکر برایش سودمند باشد. بنابراین، معیار ارزش‌گذاری انسان‌ها نباید جایگاه اجتماعی و ظاهری آنان باشد، بلکه باید دید چه کسی آمادگی بیشتری برای پذیرش و رشد دارد.

کسی که خود را بی‌نیاز می‌بیند، اولویت نیست