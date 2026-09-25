باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - قطر روز پنج‌شنبه اتهام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مبنی بر اینکه این کشور کارزاری برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی علیه اسرائیل به راه انداخته است را رد کرد و این ادعا را تلاشی برای منحرف کردن توجه‌ها از اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین دانست.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در بیانیه‌ای گفت: «ما به‌طور قاطع اتهام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و طی آن مدعی شد دولت قطر کارزاری برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی علیه اسرائیل به راه انداخته است، رد می‌کنیم.»

وی افزود: «این اظهارات مداوم علیه قطر چیزی جز تلاش برای منحرف کردن توجه‌ها از جنایت‌هایی که دولت او در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مرتکب شده و پیامد‌های شدید انسانی آن نیست.»

الانصاری همچنین ادعا‌ها مبنی بر اینکه افزایش انتقاد‌ها از اسرائیل در سراسر جهان، به‌ویژه در میان نسل جوان، نتیجه کارزار‌های سازمان‌یافته نفوذ است را رد کرد.

وی گفت: «تقلیل تغییر فزاینده در افکار عمومی جهان، به‌ویژه در میان جوانان، به ادعای "کارزار‌های نفوذ"، توهین به آگاهی و قضاوت نسلی است که در زمان واقعی و در برابر دیدگان تمام جهان شاهد آنچه در میدان رخ می‌دهد هستند و بر اساس همین مشاهدات، دیدگاه‌های خود را شکل می‌دهند.»

سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت اگر نتانیاهو و دیگر سیاستمداران اسرائیلی می‌خواهند نگاه جامعه جهانی به اسرائیل را تغییر دهند، باید به جای مقصر دانستن قطر یا دیگر بازیگران خارجی، بر سیاست‌های دولت خود تمرکز کنند.

الانصاری افزود: «تلاش برای مسئول دانستن قطر یا هر فرد و کشور دیگری در قبال تغییر جهانی افکار عمومی که بر اساس آنچه مردم خود شاهد آن هستند شکل گرفته، دیگر قانع‌کننده نیست.»

وی از اسرائیل خواست سیاست‌های خود را تغییر دهد، به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد و مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد.

منبع: آناتولی