قطر اتهام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درباره تلاش دوحه برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی علیه اسرائیل را رد کرد.

 باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - قطر روز پنج‌شنبه اتهام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مبنی بر اینکه این کشور کارزاری برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی علیه اسرائیل به راه انداخته است را رد کرد و این ادعا را تلاشی برای منحرف کردن توجه‌ها از اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین دانست.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در بیانیه‌ای گفت: «ما به‌طور قاطع اتهام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد و طی آن مدعی شد دولت قطر کارزاری برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی علیه اسرائیل به راه انداخته است، رد می‌کنیم.»

وی افزود: «این اظهارات مداوم علیه قطر چیزی جز تلاش برای منحرف کردن توجه‌ها از جنایت‌هایی که دولت او در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مرتکب شده و پیامد‌های شدید انسانی آن نیست.»

الانصاری همچنین ادعا‌ها مبنی بر اینکه افزایش انتقاد‌ها از اسرائیل در سراسر جهان، به‌ویژه در میان نسل جوان، نتیجه کارزار‌های سازمان‌یافته نفوذ است را رد کرد.

وی گفت: «تقلیل تغییر فزاینده در افکار عمومی جهان، به‌ویژه در میان جوانان، به ادعای "کارزار‌های نفوذ"، توهین به آگاهی و قضاوت نسلی است که در زمان واقعی و در برابر دیدگان تمام جهان شاهد آنچه در میدان رخ می‌دهد هستند و بر اساس همین مشاهدات، دیدگاه‌های خود را شکل می‌دهند.»

سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت اگر نتانیاهو و دیگر سیاستمداران اسرائیلی می‌خواهند نگاه جامعه جهانی به اسرائیل را تغییر دهند، باید به جای مقصر دانستن قطر یا دیگر بازیگران خارجی، بر سیاست‌های دولت خود تمرکز کنند.

الانصاری افزود: «تلاش برای مسئول دانستن قطر یا هر فرد و کشور دیگری در قبال تغییر جهانی افکار عمومی که بر اساس آنچه مردم خود شاهد آن هستند شکل گرفته، دیگر قانع‌کننده نیست.»

وی از اسرائیل خواست سیاست‌های خود را تغییر دهد، به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد و مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد. 

منبع: آناتولی

برچسب ها: قطر ، بنیامین نتانیاهو
خبرهای مرتبط
امیر قطر خواستار ایجاد «نظام امنیت جمعی منطقه‌ای» شد
هشت کشور عربی و اسلامی خواستار اجرای طرح غزه شدند
قطر: برای توافق کوتاه‌مدت میان ایران و آمریکا تلاش می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سنای آمریکا قطعنامه پایان جنگ با ایران را رد کرد
حمله وزیر جنگ رژیم اسرائیل به اردوغان
انصارالله: تأسیسات آرامکو را هدف قرار دادیم
کلمبیا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد
واکنش عصبی سفیر اسرائیل به تصویر حاج قاسم در سازمان ملل و نمایش تبلیغاتی او
هشدار مکرون به ترامپ درباره طرح ممنوعیت صادرات گازوئیل 
ترامپ و شی در ضیافت شام؛ تأکید دو رئیس جمهور بر مسیر جدید روابط پکن و واشنگتن
هشدار پیونگ‌یانگ به سئول؛ کره جنوبی هدف «مجازات جمعی» خواهد بود
رایزنی عربستان، پاکستان و ترکیه برای حمایت نظامی از ریاض
قطر اتهام نتانیاهو درباره کارزار ضداسرائیلی را رد کرد
آخرین اخبار
قطر اتهام نتانیاهو درباره کارزار ضداسرائیلی را رد کرد
استرالیا خواستار توقف شهرک سازی و بازگشایی تنگه هرمز شد
رایزنی عربستان، پاکستان و ترکیه برای حمایت نظامی از ریاض
واکنش عصبی سفیر اسرائیل به تصویر حاج قاسم در سازمان ملل و نمایش تبلیغاتی او
هشدار پیونگ‌یانگ به سئول؛ کره جنوبی هدف «مجازات جمعی» خواهد بود
ترامپ و شی در ضیافت شام؛ تأکید دو رئیس جمهور بر مسیر جدید روابط پکن و واشنگتن
کلمبیا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد
هشدار مکرون به ترامپ درباره طرح ممنوعیت صادرات گازوئیل 
حمله وزیر جنگ رژیم اسرائیل به اردوغان
انصارالله: تأسیسات آرامکو را هدف قرار دادیم
سنای آمریکا قطعنامه پایان جنگ با ایران را رد کرد
فرانسه از عبور هواپیمای نتانیاهو از حریم هوایی این کشور دفاع کرد
سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل و خروج ده‌ها هیئت دیپلماتیک از سالن
افزایش مجدد قیمت گاز اروپا در سایه بحران تنگه هرمز
رئیس جمهور چین: از بازگشت ایران و آمریکا به تفاهم نامه اسلام‌آباد حمایت می‌کنیم
مصر: در اسرائیل شریک صلحی وجود ندارد
رویترز: مسیر «مرحله‌ای» برای پایان دادن به جنگ در آسیای غربی بررسی می‌شود
ترامپ و شی مذاکرات دوجانبه خود را در کاخ سفید آغاز کردند
الحشد الشعبی یک حمله تروریستی را خنثی کرد
بهای نفت ۴.۵ درصد جهش پیدا کرد
ممنوعیت صادرات گازوئیل؛ اقدامی بی‌اثر برای بحران سوخت آمریکا
انفجار در سوریه ۵ کشته و زخمی برجا گذاشت
انصارالله از عملیات نظامی «گسترده» در جیزان عربستان خبر داد
محمود عباس: فلسطینی‌ها سرزمین خود را ترک نخواهند کرد و آوارگی را نمی‌پذیرند
سازمان ملل: اقتصاد غزه با شدیدترین بحران ثبت‌شده در جهان مواجه است
نتانیاهو سفر نیویورک را به‌دلیل هشدار‌های امنیتی کوتاه کرد
شنیده شدن صدای انفجار‌های پراکنده اطراف سفارت انگلیس در بغداد
خبرنگار «پولیتیکو» با وجود حکم دادگاه از ورود به کاخ سفید منع شد
روسیه برگزاری مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین در نیویورک را تکذیب کرد
هشدار چین به آمریکا درباره فروش سلاح به تایوان پیش از دیدار شی و ترامپ