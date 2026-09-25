شهروندخبرنگار ما تصاویری از غبارروبی و عطرافشانی شهدای امامزاده سیدبهلول در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای امامزاده سیدبهلول با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج یک شهری شهید حبشی سپاه خوی و پایگاه‌های تابعه مقاومت بسیج و اعضای شورای پایگاه برگزار گردید در این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره اشهیدان والامقام و تمامی شهدای دوران دفاع مقدس را گرامی داشته و با آرمان‌های والای شهدان تجدید میثاق کردند.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

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