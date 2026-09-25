رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص ۱۰ حادثه فوتی ثبت شده در هفته آخر شهریور در پایتخت، گزارشی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیدابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با مروری بر ۱۰ حادثه فوتی ثبت‌ شده در هفته آخر شهریور در پایتخت، گفت: بار دیگر نقش سه عامل پرخطر، وقوع حوادث رانندگی را پررنگ می‌کند؛ سرعت غیر مجاز، خستگی و خواب ‌آلودگی رانندگان و تردد غیرایمن عابران پیاده، عواملی است که می‌توانند در چند لحظه حادثه‌ای تلخ و جبران ‌ناپذیر را در پی داشته باشند.

او گفت: اولین حادثه در ساعت ۱۰:۰۵ بامداد روز پنجشنبه ۲۶ شهریور ماه در مسیر بزرگراه شهید باقری به جنوب «بالاتر از خیابان شقایق زیر پل» رخ داده که در این تصادف یک دستگاه موتور سیکلت به علت حرکت در خلاف جهت با سواری پژو برخورد کرده که متأسفانه در این سانحه موتورسیکلت سوار «آقا ۳۸ ساله» بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.

فوت عابر ۳۰ ساله به علت عدم توجه به جلو

وی ادامه داد: حادثه دوم در روز جمعه ۲۷ شهریور حوالی ساعت ۰۰:۲۵ بامداد در محدوده آزادگان به شرق «بعد از ساوه زیرپل» رخ داد که یک دستگاه پژو به علت عدم توجه به جلو و اطراف با عابر پیاده «آقا ۳۰ ساله» برخورد کرده و عابرپیاده در اثر جراحات وارده در محل جان باخت.

رئیس پلیس راهور تهران با بیان اینکه بی احتیاطی راننده خودرو به علت «عدم توجه به جلو» جان موتور سوار ۲۴ ساله را گرفت، حادثه دیگر رخ داده در پایتخت طی هفته گذشته اشاره کرد و افزود: در ساعت ۱۳:۵۰ روز شنبه ۲۸ شهریور در بزرگراه شهید همدانی به غرب «قبل از پژوهش لاین کندرو» راننده یک دستگاه سواری متواری با یک دستگاه موتور سیکلت برخورد کرد که به علت بی احتیاطی راننده متواری «عدم توجه به جلو» متأسفانه موتورسوار ۲۴ ساله آقا در دم فوت کرده است.

عدم‌توجه به جلو منجر به فوت در بزرگراه آزادگان

سردار موسوی پور در تشریح حادثه دیگر ترافیکی در هفته گذشته ادامه داد: ۲۹ شهریور دو حادثه رخ داد که اولین تصادف فوتی در ساعت ۰۲:۳۱ روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه در بزرگراه آزادگان به شرق «بعد از دستواره لاین اصلی» رخ داده که در این حادثه تلخ یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ متواری با «عابر پیاده مجهول الهویه مذکر ۴۵ ساله» به علت «عدم توجه به جلو» برخورد کرده که متأسفانه منجر به فوت عابر پیاده شد.

عبوری ناایمن از بزرگراه منجر به فوت عابر پیاده شد

به گفته وی، دومین تصادف فوتی ساعت ۲۳:۲۴ روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه در بزرگراه شهید همت غرب قبل از بزرگراه امام علی (ع) رخ داد که در این حادثه تلخ یک دستگاه سواری متواری با «عابر پیاده مجهول الهویه مذکر ۲۰ ساله» به علت «عبور از عرض بزرگراه» برخورد کرد که متأسفانه منجر به فوت عابر پیاده شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه اولین تصادف فوتی در روز دوشنبه ۳۰ شهریور ماه ساعت ۱۷:۵۰ موقعیت بزرگراه آزادکان به شرق زیر پل امام علی (ع) رخ داد، گفت: در این حادثه یک دستگاه پژو ۲۰۶ با عابر پیاده مذکر ۴۰ ساله برخورد کرده که به علت «عدم توجه به جلو» و شدت جراحات وارده، عابردر دم فوت کرده است.

وی دومین تصادف فوتی در روز دوشنبه ۳۰ شهریور ماه را ساعت ۱۷:۲۷ در بزرگراه باکری به شمال «قبل از پل شهید همت» اعلام کرد که در این تصادف یک دستگاه پژو ۲۰۷ به علت عدم توجه به جلو با آقای ۶۷ ساله برخورد کرده و متأسفانه با توجه به شدت جراحات وارده عابرپیاده در دم فوت کرد.

سردار موسوی پور به سومین حادثه تصادف فوتی در روز دوشنبه ۳۰ شهریور ماه اشاره کرد و یادآور شد: در ساعت ۲۳:۵۱ دوشنبه هفته گذشته در بزرگراه آزادگان غرب یک دستگاه سواری به علت عدم توجه به جلو با عابر پیاده ۴۵ ساله برخورد کرد که در این حادثه تلخ عابر پیاده در دم فوت شد.

فوت سرنشین خودروی‌ام وی‌ام به علت تغییر مسیر ناگهانی

وی در ادامه به اولین تصادف فوتی در روز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه در ساعت ۰۳:۵۷ بامداد اشاره کرد و گفت: این حادثه در بزرگراه شهید فهمیده به شرق رخ داد و یک دستگاه سواری‌ام وی‌ام با یک دستگاه سواری رانا برخورد کرده که در اثر این اتقاق سواری‌ام وی‌ام به علت تغییر مسیر ناگهانی مقصر شناخته شده که منجر به فوت سرنشین‌ام وی‌ام شد.

عدم توجه به جلو دلیل تصادف فوتی در خیابان بافت آباد

رئیس پلیس راهور تهران دومین تصادف فوتی در روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه را ساعت ۰۵:۱۰ صبح اعلام و اظهار کرد: این تصادف در خیابان یافت‌آباد «میدان معلم» رخ داد. در این حادثه تلخ یک دستگاه سواری متواری به علت عدم توجه به جلو با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد که این حادثه منجر به فوت راننده موتورسیکلت شد.

سردار موسوی‌پور با توجه به حوادث تلخ هفته‌ای که گذشت از رانندگان خواست هنگام رانندگی آرامش خود را حفظ کرده و با رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی و توجه کامل به مسیر جلو شرایطی ایمن برای خود و سایر کاربران ترافیکی فراهم کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: عابران پیاده نیز برای حفظ جان خود از ورود به بزرگراه‌ها و عبور از عرض این معابر خودداری کرده و تنها از مسیر‌های ایمن و محل‌های تعیین شده برای تردد استفاده کنند، چرا که یک تصمیم نادرست در عبور از بزرگراه می‌تواند عواقبی جبران ناپذیر به همراه داشته باشد.

منبع: پلیس راهور