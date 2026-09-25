باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی برای اولین بار اسم «جهنمدره» را میشنوید، احتمالاً اولین چیزی که به ذهنتان خطور میکند یک فضای خوفناک و خالی از سکنه است؛ جایی که قرار است لرزه به تنتان بیندازد. اما حقیقت اینجاست که این دره، یکی از بکرترین و حیرتانگیزترین شاهکارهای طبیعت در حوالی مشگینشهر است.
وقتی برای اولین بار نام «جهنمدره» را میشنوید، احتمالاً اولین چیزی که به ذهنتان خطور میکند یک فضای ترسناک و خالی از سکنه است؛ جایی که قرار است لرزه به تنتان بیندازد. اما حقیقت اینجاست که این دره، یکی از بکرترین و حیرتانگیزترین شاهکارهای طبیعت در حوالی مشگینشهر است. این منطقه، نه یک جای خالی از حیات، بلکه قلب تپنده طبیعت در استان اردبیل است که با ترکیب تضادهای عجیب، هر بینندهای را مبهوت میکند.
در واقع، جهنمدره جایی است که در آن سنگهای سخت و بیجان، با جریان بیقرار آب و رنگ سبز گیاهان وحشی، رقابتی زیبا برقرار کردهاند. این دره تنها یک مقصد گردشگری نیست، بلکه یک تجربه است؛ تجربهای از برخورد انسان با عظمت بیپایان زمین. اینجا جایی است که میتوانید صدای سکوت را بشنوید و در میان دیوارههای عظیم صخرهای، خود را کوچک اما بخشی از یک کل بزرگتر احساس کنید. برای کسانی که از شلوغی شهر خسته شدهاند، این دره مثل یک پناهگاه امن، آرامش را در دل خود پنهان کرده است.
سفر به این منطقه، نیاز به نگاهی متفاوت دارد. شما نباید فقط به عنوان یک تماشاگر به جهنمدره نگاه کنید، بلکه باید مثل یک کاوشگر، جزئیات را کشف کنید. از لایههای زمینشناسی که داستان میلیونها سال پیش را میگویند تا گیاهانی که از میان سنگهای سخت سر برآوردهاند، همگی بخشی از این روایت بزرگ هستند. در ادامه این گزارش، قصد داریم تمام آنچه برای یک سفر کامل به این منطقه نیاز دارید را، از مسائل علمی گرفته تا برنامههای تفریحی، برای شما بازگو کنیم.
جهنمدره در واقع محصول یک فرآیند طولانی و پیچیده است. این منطقه که در دل کوهستانهای سبلان قرار گرفته، از طریق فرسایش سنگهای آهکی و دولومیتی شکل گرفته است. برخلاف درههای معمولی که فقط توسط رودخانه ساخته میشوند، اینجا ترکیبی از فرسایش آبی و فرسایش بادی است. در طول اعصار، آبهای جاری و تغییرات دمایی توانستهاند این شکافهای عمیق را در دل کوه ایجاد کنند. این لایهلایه بودن سنگها، نشاندهنده دورههای مختلف تغییرات زمینشناسی است که هر لایه، بخشی از تاریخ زمین را در خود نگه داشته است.
اگر تصور میکنید این منطقه فقط سنگ است، سخت در اشتباهید. جهنمدره دارای یک اکوسیستم بسیار حساس و منحصر به فرد است. گیاهان وحشی که در اینجا دیده میشوند، اکثر آنها بومی منطقه هستند و توانایی بسیار بالایی در تحمل خشکی و سرمای کوهستان دارند. از گیاهان دارویی گرفته تا گلهای وحشی که در فصل بهار زمین را رنگی میکنند، همگی بخشی از این زندگی هستند. همچنین، این منطقه پناهگاه بسیاری از پرندگان و حیوانات کوچک است که از حوادث انسانی دور ماندهاند و در امنیت کامل زندگی میکنند.
برای علاقهمندان به عکاسی، جهنمدره یک استودیوی طبیعی بینظیر است. بازی نور و سایه در میان دیوارههای بلند، در لحظات طلوع و غروب خورشید، تصاویری میسازد که در هیچ جای دیگری تکرار نمیشود. سایههای بلند صخرهها بر روی کف دره و انعکاس آسمان در آبهای رودخانه، فرصتی استثنایی برای ثبت تصاویر حرفهای است. همچنین، طبیعتگردان و کوهنوردان میتوانند با عبور از مسیرهای مختلف، از مناظر پانورامایی که از بالای لبههای دره دیده میشود، لذت ببرند.
از آنجا که این سفر یک پیادهروی معمولی نیست، داشتن تجهیزات مناسب برای امنیت و راحتی شما حیاتی است. شما نباید با لباسهای معمولی شهری به این منطقه بروید. داشتن کفشهای کوهنوردی با زیره مقاوم که در برابر لغزش در سنگهای خیس مقاومت کند، اولین اولویت است. همچنین استفاده از کولهپشتی استاندارد، تهیه لباسهای چندلایه (برای مقابله با تغییرات ناگهانی دمای کوهستان)، داشتن باتوم کوهنوردی برای حفظ تعادل در مسیرهای شیبدار و همچنین داشتن کیسه مخصوص برای جمعآوری زبالهها، از اصول اولیه این سفر است.
اگر میخواهید یک روز کامل را در جهنمدره بگذرانید، پیشنهاد میکنیم روز خود را زود شروع کنید. صبح زود رسیدن به منطقه، فرصت خوبی برای مشاهده مه صبحگاهی و گوش دادن به صدای آرام رودخانه است. میتوانید بخش اول روز را به پیادهروی و کاوش در مسیرهای پایینتر اختصاص دهید. در نیمروز، میتوانید در یکی از نقاط امن کنار رودخانه، استراحت کرده و از طبیعت لذت ببرید. عصر را هم میتوانید به عکاسی از غروب خورشید که نور گرمی به دیوارههای صخرهای میدهد، اختصاص دهید. فراموش نکنید که همیشه قبل از غروب، مسیر بازگشت را آغاز کنید.
انتخاب زمان مناسب برای رفتن به جهنمدره، تاثیر مستقیمی روی کیفیت سفر و حتی امنیت شما دارد. اگر به دنبال تجربهای هستید که در آن طبیعت در زیباترین و پرجنبوجوشترین حالت خود باشد، فصل بهار بهترین گزینه است. در این فصل، با از گل نشستن برفها از دامنهها، دره با پوشش گیاهی تازه و گلهای وحشی رنگارنگ تزئین میشود. نور خورشید که به شکلی ملایم به دیوارههای صخرهای میتابد، فضایی رویایی برای عکاسی ایجاد میکند. البته در این زمان باید مراقب باشید که مسیرها ممکن است به دلیل ذوب شدن برفها، کمی لغزنده باشند.
با گذشت فصل بهار و رسیدن به اوایل تابستان، جهنمدره به اوج جذابیت خود میرسد. این بازه زمانی، طلاییترین فرصت برای طبیعتگردان و کوهنوردان است؛ چرا که هوا معتدل شده و خطر ریزش سنگ یا لغزندگی مسیر به حداقل میرسد. در این فصل، جریان آب در دره هم با قدرت کافی جاری است و هم دمای هوا برای پیادهروی طولانیمدت بسیار ایدهآل است. اگر میخواهید بدون نگرانی از سرمای ناگهانی یا گرمای طاقتفرسا، ساعتها را در دل صخرهها سپری کنید، اوایل تابستان بهترین زمان برای ثبت خاطرات است.
اما اگر قصد سفر در فصول دیگر را دارید، باید بسیار هوشیارتر باشید. در پاییز، با شروع سرمای کوهستان، رنگها بسیار زیبا و دیدنی میشوند، اما روزها کوتاهتر شده و تاریکی زودتر از آنچه فکر میکنید فرا میرسد؛ بنابراین مدیریت زمان در این فصل بسیار حیاتی است. در مورد فصل زمستان نیز باید گفت که سفر به جهنمدره در این زمان، تنها برای افراد بسیار حرفهای و با تجهیزات کامل توصیه میشود؛ زیرا یخزدگی صخرهها و بارش برف، میتواند مسیر را بسیار دشوار و خطرناک کند. پس همیشه قبل از بستن چمدان، وضع هوا را با دقت بررسی کنید.
سفر به جهنمدره نباید تنها به یک پیادهروی در دل صخرهها محدود شود؛ چرا که این منطقه، بخشی از یک شبکه گردشگری بسیار گسترده و متنوع در استان اردبیل است. برای اینکه سفر شما معنای کاملتری پیدا کند، پیشنهاد میکنیم نگاهی به جاذبههای اطراف مشگینشهر داشته باشید. پس از بازگشت از هیجان دره و مسیرهای ناهموار، برای رهایی از خستگی، میتوانید سری به چشمههای آب گرم مشگینشهر بزنید. این چشمهها با آن بخارات ملایمی که در هوای منطقه میرقصد، بهترین مکان برای بازیابی انرژی و آرامش عضلانی هستند. غوطهور شدن در این آبهای معدنی، نه تنها خستگی را از تنتان میبرد، بلکه باعث میشود با آرامشی عمیق، خاطرات ماجراجویی در جهنمدره را مرور کنید.
اگر به دنبال تجربهای فراتر از طبیعتگردی و آرامش چشمهها هستید، تاریخ در انتظار شماست. مشگینشهر و نواحی پیرامون آن، گنجینهای از آثار باستانی را در خود جای داده است. یکی از مهمترین این جاذبهها، پل معلق مشگینشهر است که نه تنها یک سازه مدرن و هیجانانگیز برای عکاسی است، بلکه منظرهای دیدنی از دره و طبیعت اطراف را به نمایش میگذارد. علاوه بر این، قلعه تاریخی قهقهه که به «قلعه قاهقاه» نیز معروف است، با معماری منحصر به فردش، شما را به دل تاریخ میبرد و داستانهای بسیاری برای گفتن دارد. این قلعه باستانی بر فراز تپهای بلند بنا شده و چشمانداز زیبایی از دشتهای اطراف را ارائه میدهد.
ترکیب این جاذبهها، سفر شما را از یک گشتوگذار ساده به یک اکتشاف واقعی تبدیل میکند. تصور کنید روز خود را با ماجراجویی در جهنمدره شروع میکنید، سپس با آرامش در چشمههای آب گرم ریلکس میکنید و بعد به تماشای عظمت پل معلق و تاریخ کهن قلعه قهقهه مینشینید. برای تکمیل این تجربه، میتوانید سری به سایت باستانی شهر یئری (قوشا کندی) بزنید که با سنگنگارهها و آثار تاریخیاش، شما را با تمدنهای باستانی منطقه آشنا میکند. این یعنی تجربه کردن تمام ابعاد زیباییهای این منطقه، از هیجان طبیعت گرفته تا آرامش آبهای معدنی و عمق تاریخ.
در پایان، باید یادمان باشد که ما مهمان این منطقه هستیم. جهنمدره به دلیل بکر بودن، بسیار آسیبپذیر است. هر زبالهای که در محیط رها شود، میتواند چرخه زندگی گیاهان و جانوران را مختل کند. بیایید با رعایت اصول گردشگری مسئولانه، به گونهای رفتار کنیم که این شاهکار طبیعی، با تمام شکوه و عظمتش، برای نسلهای آینده هم باقی بماند. سفر به جهنمدره، دعوتی است به احترام به زمین؛ پس با احترام از آن دیدن کنیم.
منبع: ایرنا