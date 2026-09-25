نخستین جشنواره سماق در سروآباد برگزار شد

باشگاه خبرنگاران جوان _ پویا طالبنیا اظهار کرد: برگزاری رویدادهای بومی و محلی یکی از راهکارهای مؤثر برای معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده مناطق مختلف استان و ایجاد پیوند میان تولیدات محلی، فرهنگ بومی و گردشگری است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: جشنواره سماق در روستای ژان علاوه بر معرفی این محصول و توانمندیهای تولیدکنندگان منطقه، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و گردشگری شهرستان سروآباد و آشنایی بازدیدکنندگان با سبک زندگی و داشتههای جوامع محلی فراهم کرد.
او با اشاره به ظرفیت بالای کردستان در تولید محصولات بومی و برگزاری رویدادهای مرتبط با این محصولات، عنوان کرد: این جشنوارهها به ایجاد جریان گردشگری در مناطق روستایی کمک میکنند و با افزایش حضور گردشگران، زمینه رونق فعالیتهای اقتصادی، عرضه محصولات محلی و ایجاد فرصتهای شغلی برای ساکنان منطقه را فراهم میآورند.
طالبنیا یادآور شد: امروز گردشگران تنها به دنبال بازدید از جاذبههای طبیعی و تاریخی نیستند، بلکه تجربه زندگی محلی، آشنایی با محصولات بومی، غذاها، آیینها و فرهنگ هر منطقه نیز برای آنها جذابیت دارد، از این رو رویدادهایی مانند جشنواره سماق، به عنوان بخشی از تجربه گردشگری مقصد مورد توجه قرار میگیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان بیان کرد: توسعه گردشگری روستایی زمانی میتواند به اقتصاد محلی کمک کند که ظرفیتهای بومی هر منطقه به درستی شناسایی، معرفی و در قالب رویدادهای فرهنگی و گردشگری به گردشگران عرضه شود.
او اطهار کرد: شهرستان سروآباد به واسطه برخورداری از طبیعت، روستاهای هدف گردشگری، فرهنگ و آیینهای بومی و ظرفیتهای متنوع تولیدی، از مناطق مستعد استان برای توسعه گردشگری روستایی است و حمایت از برگزاری چنین رویدادهایی، به معرفی هرچه بیشتر این ظرفیتها کمک میکند.
نخستین جشنواره سماق روز پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مسئولان، مردم و علاقهمندان، در روستای ژان شهرستان سروآباد برگزار و ظرفیتهای تولیدی و فرهنگی منطقه در معرض دید حاضران قرار گرفت.
منبع میراث فرهنگی استان