وعده تابستانی تعیین تکلیف سهام عدالت هم به بلاتکلیفی ختم شد؛ سهامداران همچنان منتظر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بیش از یک دهه از آغاز فرآیند آزادسازی سهام عدالت میگذرد، اما این سهام همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی قرار دارد. در حالی که در ابتدای تابستان امسال وعدههایی درباره فراهم شدن مقدمات آزادسازی و بازگشایی سهام عدالت مطرح شد، با پایان تابستان، این وعده هنوز به مرحله اجرا نرسیده و سرنوشت سهام عدالت همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارد.
سهام عدالت طی سالهای گذشته یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با بازار سرمایه و دارایی میلیونها ایرانی بوده است. آزادسازی این سهام از سالهای گذشته در دستور کار قرار گرفت، اما پس از گذشت بیش از یک دهه، همچنان امکان تعیین تکلیف کامل آن برای مشمولان فراهم نشده است.
در همین شرایط، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ابتدای تابستان امسال از فراهم شدن مقدمات آزادسازی سهام عدالت خبر داد و اعلام کرد که با توجه به آمادگی نسبی بازار سرمایه، این موضوع در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفته است.
او گفته بود: با توجه به آمادگی نسبی بازار سرمایه، این موضوع در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفته و امیدواریم مردم پس از بیش از یک دهه توقف، در تابستان امسال شاهد بازگشایی سهام عدالت باشند.
با این حال، پایان تابستان نشان داد که این فرآیند مطابق وعده اولیه پیش نرفته است. در ادامه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان برای پیگیری وعده داده شد موضوع را از سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری کرد و او درباره آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت و تعیین تکلیف این سهام تا پایان تابستان گفت: وزارت اقتصاد اقدامات مربوط به این موضوع را در ابتدای تابستان انجام داده بود، اما مجلس دستور توقف روند را صادر کرده است.
مدنیزاده اظهار کرد: در حال حاضر تصمیمگیری درباره ادامه روند تعیین تکلیف سهام عدالت بر عهده مجلس است و مجلس فعلاً دستور داده است که این کار متوقف شود.
بر اساس این اظهارات، اگرچه وزارت اقتصاد در ابتدای تابستان اقدامات مربوط به فرآیند آزادسازی را دنبال کرده، اما ادامه این روند متوقف شده و تصمیمگیری درباره ادامه مسیر به مجلس واگذار شده است. به این ترتیب، وعدهای که قرار بود پس از بیش از یک دهه توقف، زمینه بازگشایی سهام عدالت را فراهم کند، با پایان تابستان همچنان به نتیجه نهایی نرسیده است.
موضوع تعیین تکلیف سهام عدالت در سالهای اخیر با مسائل مختلفی همراه بوده است. از وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی گرفته تا سازوکار مدیریت و نحوه معامله این سهام، مجموعهای از مسائل اجرایی و تصمیمگیری باعث شده فرآیند آزادسازی آن به نتیجه نهایی نرسد.
در این میان، اعلام آمادگی برای آزادسازی در تابستان امسال این انتظار را ایجاد کرد که پس از سالها توقف، مسیر جدیدی برای تعیین تکلیف سهام عدالت آغاز شود. با این حال، اظهارات اخیر وزیر اقتصاد نشان میدهد که این روند فعلاً متوقف شده و برای ادامه آن باید تصمیم جدیدی اتخاذ شود.
اکنون با پایان تابستان، پرسش اصلی میلیونها مشمول سهام عدالت این است که این سهام چه زمانی از وضعیت بلاتکلیفی خارج خواهد شد و تصمیم نهایی درباره آزادسازی آن چه زمانی اعلام میشود.
در واقع، آنچه در شرایط فعلی برای مشمولان اهمیت دارد، زمان مشخص اجرای آزادسازی و روشن شدن سازوکار نهایی آن است؛ موضوعی که با وجود گذشت بیش از یک دهه از مطرح شدن آزادسازی سهام عدالت، همچنان پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
سهام عدالت حالا بار دیگر در ایستگاه انتظار قرار گرفته است؛ وعده آزادسازی در تابستان به پایان این فصل نرسید و با توقف روند، تصمیمگیری درباره ادامه مسیر به مجلس واگذار شده است؛ بنابراین تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی، میلیونها مشمول این سهام همچنان باید منتظر بمانند تا مشخص شود سرانجام این دارایی چه زمانی از بلاتکلیفی خارج خواهد شد.