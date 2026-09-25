باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا رضایی کوچی، نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: این فرصت برای همه شهرداری‌های استان فراهم شده است تا ظرفیت‌ها و آثار فاخر شهر‌های خود را به نمایش بگذارند و مردم با توانمندی‌های مختلف شهر‌ها بیشتر آشنا شوند.

او افزود: در این نمایشگاه علاوه بر معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی، آداب و رسوم و تولیدات شهر‌ها نیز به نمایش گذاشته می‌شود و همین موضوع می‌تواند فضای مناسبی برای شناخت بیشتر شهر‌های استان از یکدیگر و ایجاد ارتباط و الفت میان آنها فراهم کند.

رضایی کوچی با اشاره به حضور شهرداری جهرم و باب‌انار در این نمایشگاه گفت: شهرداری جهرم و باب‌انار با قدرت و تمام امکانات خود در این رویداد حضور پیدا کرده‌اند و تلاش دارند هویت، تاریخ، قدمت و توانمندی‌های این مناطق را به نمایش بگذارند.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه در این نمایشگاه‌ها ارائه می‌شود تنها بخشی از ظرفیت واقعی شهرهاست و لازم است چنین نمایشگاه‌هایی استمرار داشته باشد تا تاریخ و تمدن فاخر شهرستان‌ها و توانمندی‌های آنها بیشتر به مردم معرفی شود.

او با اشاره به تجربه برگزاری نمایشگاه‌های شهرستان‌ها در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در مجلس نیز نمایشگاه‌هایی با محوریت شهرستان‌ها برگزار شد و ظرفیت‌های مناطق مختلف در تراز ملی به نمایش درآمد. شهرستان‌ها ظرفیت‌های بالایی دارند و باید زمینه معرفی و حمایت از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

جهرم؛ حرکت از معرفی ظرفیت‌ها به توسعه اقتصاد گردشگری

در همین راستا، شهرداری جهرم با حضور در بخش اقتصاد گردشگری شهری نمایشگاه، تلاش کرده است بخشی از ظرفیت‌های این شهرستان را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهد؛ ظرفیتی که تنها به جاذبه‌های تاریخی محدود نیست و حوزه‌های مختلف گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی را نیز دربرمی‌گیرد.

داود اوسط، شهردار جهرم، با اشاره به حضور ۲۸ شهرستان در این نمایشگاه گفت: جهرم یکی از شهرستان‌هایی است که در بخش اقتصاد گردشگری شهری حضور دارد و هدف ما این است که در ادامه، تمام حوزه‌ها و بخش‌های گردشگری شهرستان را فعال‌تر کنیم.

وی افزود: جهرم ظرفیت‌های متعددی در حوزه گردشگری دارد و تلاش می‌کنیم این ظرفیت‌ها به شکل مناسب‌تری معرفی شوند تا زمینه‌ای فراهم شود که گردشگران بیشتری برای بازدید از نقاط و جاذبه‌های گردشگری شهرستان به جهرم سفر کنند.

اوسط با اشاره به تنوع ظرفیت‌های اقتصادی جهرم ادامه داد: شهرستان جهرم در کنار نقاط گردشگری، از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز برخوردار است. این ظرفیت‌ها می‌تواند در کنار گردشگری قرار گیرد و مجموعه‌ای از توانمندی‌های شهرستان را برای توسعه اقتصادی فعال کند.

ظرفیت‌هایی که هنوز جای کار دارند

شهردار جهرم تأکید کرد: بخشی از ظرفیت‌های موجود در شهرستان هنوز به شکل کامل مورد استفاده قرار نگرفته است و می‌توان با برنامه‌ریزی و تقویت زیرساخت‌ها، زمینه ارتقای این بخش‌ها را فراهم کرد.

به گفته او، معرفی ظرفیت‌های گردشگری جهرم در رویداد‌هایی مانند نمایشگاه خدمات شهری و گردشگری شیراز، تنها به معنای نمایش چند جاذبه نیست، بلکه می‌تواند بستری برای شناساندن مجموعه‌ای از ظرفیت‌های شهرستان و ایجاد نگاه تازه به اقتصاد گردشگری باشد.

در این نگاه، جهرم می‌تواند از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خود برای جذب گردشگر بهره بگیرد و در کنار آن، ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی را نیز به عنوان بخشی از توان اقتصادی شهرستان معرفی کند.

جهرم؛ روایت یک شهر با پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های متنوع

حضور شهرداری جهرم در هفتمین نمایشگاه خدمات شهری و گردشگری شیراز، فرصتی برای روایت دوباره این شهر از زاویه‌ای فراتر از یک مقصد گردشگری است؛ شهری با پیشینه تاریخی و فرهنگی که در کنار جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و اقتصاد شهری دارد.

نمایش این ظرفیت‌ها در کنار توانمندی سایر شهرستان‌های فارس، می‌تواند به شناخت بیشتر شهروندان و گردشگران از مناطق مختلف استان کمک کند و زمینه‌ای برای ارتباط بیشتر میان شهر‌ها و معرفی ظرفیت‌هایی باشد که تاکنون کمتر دیده شده‌اند.