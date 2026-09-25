رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های چالوس، هراز و فشم در روز‌های جمعه ۳ و شنبه ۴ مهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به افزایش حجم سفر‌های پایان هفته گفت: برای مدیریت جریان تردد و پیشگیری از شکل‌گیری گره‌های ترافیکی، محدودیت‌های مقطعی و زمان‌بندی‌شده در محور‌های شمالی اجرا خواهد شد.

وی درباره محدودیت‌های امروز جمعه ۳ مهر در محور چالوس، اظهار کرد: از ساعت ۱۴ امروز، تردد خودرو‌ها از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس در مسیر جنوب به شمال ممنوع می‌شود.

سرهنگ محبی افزود: از ساعت ۱۵ امروز نیز مسیر از ابتدای پل زنگوله در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: از ساعت ۱۶ امروز نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران در جهت شمال به جنوب یک‌طرفه می‌شود و این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت. پس از آن، تردد در هر ۲ مسیر به صورت دوطرفه انجام می‌شود.

وی درباره محور هراز نیز گفت: از ساعت ۸ صبح امروز جمعه تا ساعت ۲۴، تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها در این محور ممنوع است و خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از این محدودیت مستثنی هستند.

سرهنگ محبی اضافه کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محور هراز در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس نیز با تشخیص عوامل پلیس راه اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محور فشم نیز گفت: از ساعت ۱۷ امروز تا ساعت ۲۰ امروز، تردد خودرو‌ها در محدوده پل حاجی‌آباد و ابتدای پیچ آریانا به صورت یک‌طرفه و در جهت خروجی فشم مدیریت می‌شود.

وی درباره محدودیت‌های روز شنبه ۴ مهر نیز اظهار کرد: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت و در محور هراز نیز در صورت تشدید بار ترافیکی، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.

 سرهنگ محبی از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های محور‌های شمالی را بررسی کنند و زمان بازگشت خود را به ساعات پایانی تعطیلات موکول نکنند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: جاده چالوس ، پلیس راهور
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