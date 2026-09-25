رئیس مجلس در دیدار با خانواده شهید علی لاریجانی و شهید مرتضی لاریجانی، ضمن تجلیل از خانواده این شهدا گفت: شهادت، پاداش صبر، رفتار و مظلومیت شهید لاریجانی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف به مناسبت هفته دفاع مقدس در منزل شهید دکتر علی لاریجانی حاضر شد و با تاکید بر اینکه نقش این شهید در همه ابعاد در کشور، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی کاملا روشن، شفاف و برجسته است، گفت: آشنایی من با ایشان به سال ۶۹ بر می‌گردد که بعد از جنگ به تهران آمدم و تا لحظه شهادت با ایشان در ارتباط بودم و این ارتباط به خصوص از دوران جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر و مستمر بود و تا آخرین روز حیات این شهید در جنگ رمضان ما به صورت مداوم در ارتباط بودیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که نقش ویژه شهید لاریجانی در شکل‌گیری مجلس خبرگان در شرایط خاص امنیتی اسفند ۱۴۰۴ بی‌بدیل بود، افزود: نقش این شهید در مقابله با اتفاقات دی‌ماه ۱۴۰۴ بر هیچکس پوشیده نیست و با شروع جنگ ۴۰ روزه نیز از همان لحظات اولیه تهاجم دشمن ارتباط من و ایشان به صورت مداوم برقرار شد.

وی با بیان این که این شهید عزیز از جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات دی‌ماه ۱۴۰۴ و تا روزی که به شهادت رسیدند، زحمات بسیاری را متحمل شدند، تاکید کرد: این شهادت، پاداش ارزشمندی به رفتار، عمل و مظلومیت ایشان بود و آن تحمل، صبر و مظلومیت شایسته چنین پاداشی است.

قالیباف با بیان اینکه وظیفه داشتم زودتر در جمع خانواده ایشان حضور پیدا کنم؛ یادآور شد: حضور و جنگ آوری و خون دل خوردن‌های ایشان در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور به خصوص بعد از دوم خرداد همیشه در ذهنم می‌ماند و ایشان واقعا یک شخصیت ستودنی و به یاد ماندنی برای کشور و انقلاب اسلامی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی به همراهی شهید دکتر مرتضی لاریجانی با پدر اشاره کرد و گفت: این شهید عزیز نیز در لحظات مهم همراه شهید لاریجانی بود و در نهایت همراه پدر به شهادت رسید.

منبع: مجلس

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، علی لاریجانی
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