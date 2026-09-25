رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به باقی مانده ۴۰ درصد مطالبات کشاورزان، کشاورزان نسبت کشت این محصول برای سال زراعی جدید تردید دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: تاکنون ۶۰ درصد مطالبات گندم پرداخت و ۴۰ درصد باقی مانده است که این امر موجب شده تا کشاورزان نسبت به کشت این محصول مردد شوند.

به گفته وی، کشاورزانی که سالهاست برای تامین قورت غالب مردم گندم می کارند، با روند تاخیر در پرداخت مطالبات پیش بینی می شود که کاهش سطح زیر کشت داشته باشیم.

عالمی ادامه داد: با اتخاذ تدابیر و سیاست جدید در شورای قیمت گذاری بدنبال آن هستیم که بار را از دوش دولت برداریم و شرایط خرید گندم مطلوب تر شود و از کشاورزان تقاضا داریم که نسبت به کشت این محصول استراتژیک دلسرد نباشند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزان افزود: طی نامه ای به رئیس جهور انتظار می‌رود که پرداخت وجوه گندمکاران هر چه سریع تر انجام شود و در بحث قیمت گذاری نباید شتاب زده عمل کنیم.

وی با بیان اینکه در جلسات کمیسیون تخصصی بر مبنای هزینه تمام شده قیمت گندم در محدوده ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان تعیین شده است، گفت: در سه شنبه هفته آینده قیمت خرید تضمینی گندم در جلسه شورا تعیین‌ تکلیف خواهد شد.

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، قیمت گندم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
جعفر محبی
۱۸:۳۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
دیگر کاشت گندم بدرد نمیخوره پول کشاورز الان سه ماهه نمیدن ولی اگر از سمت دولت ده میلیون به کشاورز پول بدهند اول بفکر سود پولشن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ابوالقاسم
۱۳:۴۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
با سلام خدمت کشاورزان با محترم دولت محترم پدر کشاورزان و در آورد کشاورز رو نابود کرد
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
خدمت مسئولان بی‌کفایت عرض کنیم که شفاف سازی کنید و به همه کشاورزان قیمت واردات گندم را بدهید
امروز از ما ارزان میخرید اونم شرایطی به ما پول میدهید
فردا می‌روید گندم وارداتی با قیمت ۷۰هزار تومان خرید کردین
۰
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
سید محسن حسینی
۲۰:۲۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
خدا لعنتتان کند که مار رو بیچاره کردید چک دادیم رو پول گندم حساب کردیم ندادید چکمان برگشت خورد
کشاورز بدبخت با این همه گرانی و تروم بی پولی چکار کنه؟
آخه این شد مملکت داری!!
۰
۴۵
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Iran (Islamic Republic of)
ع
۲۰:۲۴ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
پول گندمه بدید ای هاوار تا بتوانیم پول شخم پول گندم و،،،، بدیم من به عنوان کشاورز سال دیگه یک کیلو گندم به سیلو نمی دم
۱
۴۰
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Iran (Islamic Republic of)
کشاورز آذربایجان شرقی
۱۸:۰۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۵

لعنت به من که گندم کاشتم و الان شرمنده خانواده و طلبکاران هستم.
دیگه گندم نمیکارم
۱
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
بابک
۱۸:۵۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
دولت برای سال بعد قیمتی برای گندم خواهد داد که وسوسه میشی تحویل میدی،این حرف منو یادت باشه
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