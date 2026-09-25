رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به باقی مانده ۴۰ درصد مطالبات کشاورزان، کشاورزان نسبت کشت این محصول برای سال زراعی جدید تردید دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: تاکنون ۶۰ درصد مطالبات گندم پرداخت و ۴۰ درصد باقی مانده است که این امر موجب شده تا کشاورزان نسبت به کشت این محصول مردد شوند.

به گفته وی، کشاورزانی که سالهاست برای تامین قورت غالب مردم گندم می کارند، با روند تاخیر در پرداخت مطالبات پیش بینی می شود که کاهش سطح زیر کشت داشته باشیم.

عالمی ادامه داد: با اتخاذ تدابیر و سیاست جدید در شورای قیمت گذاری بدنبال آن هستیم که بار را از دوش دولت برداریم و شرایط خرید گندم مطلوب تر شود و از کشاورزان تقاضا داریم که نسبت به کشت این محصول استراتژیک دلسرد نباشند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزان افزود: طی نامه ای به رئیس جهور انتظار می‌رود که پرداخت وجوه گندمکاران هر چه سریع تر انجام شود و در بحث قیمت گذاری نباید شتاب زده عمل کنیم.

وی با بیان اینکه در جلسات کمیسیون تخصصی بر مبنای هزینه تمام شده قیمت گندم در محدوده ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان تعیین شده است، گفت: در سه شنبه هفته آینده قیمت خرید تضمینی گندم در جلسه شورا تعیین‌ تکلیف خواهد شد.