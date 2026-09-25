باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی‌زاده در ششمین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان با ارائه گزارشی از عملکرد درآمد‌های عمومی اظهار کرد: در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۵، بالغ بر ۱۴ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان از منابع مختلف درآمدی در استان وصول و به خزانه دولت واریز شده که بیانگر تحقق ۶۶ درصدی برنامه‌ها و رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه درآمد‌های مالیاتی در سرجمع وصولی‌های استان افزود: در این مدت، میزان وصول درآمد‌های مالیاتی به رقم ۱۴ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان رسیده که با تحقق ۶۶ درصدی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۴۲ درصدی را ثبت کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تفکیک ساختار درآمد‌های عمومی استان گفت: درآمد‌های عمومی به دو بخش عمده «درآمد‌های مالیاتی» و «سایر درآمدها» تقسیم می‌شود که به ترتیب سهمی معادل ۹۶.۸ درصد و ۳.۲ درصد از کل درآمد‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

تقی‌زاده اظهار کرد: در بخش سایر درآمد‌های استان نیز با وصول ۴۷۵ میلیارد تومان، شاهد تحقق ۷۸ درصدی هستیم که عامل اصلی آن عملکرد مطلوب در بخش درآمد حاصل از جرائم و خسارت‌ها بوده است.

او با قدردانی از عملکرد مناسب اداره‌کل امور مالیاتی استان در مردادماه خاطرنشان کرد: با توجه به روند رو به رشد وصولی‌ها و همچنین فرا رسیدن موعد بررسی و قطعی شدن اظهارنامه‌های مالیاتی در آبان‌ماه، امیدواریم روند تحقق درآمد‌های استان در ماه‌های پیش‌رو شتاب بیشتری گیرد.

در بخش دیگری از این جلسه با تأکید بر اهمیت تحقق کامل بخش «سایر درآمدها»، روند اجرایی‌سازی «بند پ ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت» و آخرین وضعیت استقرار دفاتر باربری در مبادی خروجی معادن مورد بررسی قرار گرفت و ادارات کل «صنعت، معدن و تجارت» و «راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای» استان به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.

در پایان نیز اعضای ستاد تجهیز درآمد استان ضمن آسیب‌شناسی مسائل این حوزه، دیدگاه‌ها و راهکار‌های خود را برای بهبود عملکرد وصولی‌ها مطرح کردند.

منبع: امور دارایی فارس