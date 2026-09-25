باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - زهران کوام ممدانی، شهردار نیویورک، روز پنج‌شنبه سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مورد انتقاد قرار داد و او را متهم کرد که با تکرار «دروغ‌های بی‌اساس» درصدد ارائه تصویری متفاوت از اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان است.

ممدانی در بیانیه‌ای که رسانه‌های محلی آن را منتشر کردند، گفت نتانیاهو از این تریبون بین‌المللی برای انتشار مطالبی نادرست استفاده کرده است.

وی گفت: «همان‌طور که بار‌ها انجام داده است، نتانیاهو در سخنرانی خود بار دیگر دروغ‌های بی‌اساسی را تکرار کرد که هدف آنها تطهیر نسل‌کشی فلسطینیان است.»

شهردار نیویورک همچنین به روند قضایی علیه نتانیاهو اشاره کرد و گفت مصونیت دیپلماتیک ادعا‌های مربوط به ارتکاب جرایم را از بین نمی‌برد.

ممدانی اظهار داشت: «با این حال، هیچ دروغی نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که او همچنان تحت حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد؛ حکمی که او را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم می‌کند.»

صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی

دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ برای نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل، به اتهام جنایات جنگی مرتبط با جنگ در نوار غزه، حکم بازداشت صادر کرد. این دادگاه مستقر در لاهه، این دو مقام اسرائیلی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان درگیری‌های جاری متهم کرده است.

ممدانی پیش‌تر در سال جاری از مقام‌های فدرال آمریکا خواسته بود در صورت سفر نتانیاهو به آمریکا، حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا کنند. او در عین حال اذعان کرده بود که مقام‌های شهرداری نیویورک صلاحیت قانونی اجرای چنین حکمی را ندارند.

منبع: ینی شفق