کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: تامین پناهگاه مناسب و آب سالم برای دام و طیور در مناطق تحت تاثیر گرد و خاک و کاهش دما در دستور کار قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان نسبت به بازبینی و پاکسازی زهکش ها و مسیرهای خروج آب در مناطق تحت تاثیر رگبار اقدام کنند.

 وی با تاکید بر خوددادی کشاورزان  از سمپاشی و محلول‌پاشی در زمان وزش باد شدید افزود: تولیدکنندگان نسبت به استحکام‌بخشی سازه‌های گلخانه‌ای، استفاده از قیم برای درختان جوان و تجهیزات کشاورزی در مناطق بادخیز اقدام کنند.

غلامی با تاکید بر محافظت از محصولات برداشت شده در برابر رگبارها و گرد و خاک بیان کرد: با توجه به کاهش نسبی دما، تولیدکنندگان پایش دما و تمهیدات لازم برای محصولات حساس در نیمه شمالی و شرقی کشور را در دستور کار قرار دهند.

به گفته وی، تامین پناهگاه مناسب و آب سالم برای دام و طیور در مناطق تحت تاثیر گرد و خاک و کاهش دما در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت:  با توجه به مواج بودن دریای عمان، تنگه هرمز و دریای خزر، احتیاط در فعالیت‌های دریایی رعایت شود.

براساس نقشه های هواشناسی طی روزهای جمعه و شنبه در برخی نقاط شمال شرق، شرق دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور در بعضی ساعات شاهد وزش باد شدید و در مناطق مستعد پدیده گردوخاک را شاهد خواهیم بود.

 جمعه در نیمه شمالی و شنبه در نیمه شرقی کشور کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.


برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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