باشگاه خبرنگاران جوان - «بهنام بخشی» سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه‌ای این شرکت برای افزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب و توسعه بازچرخانی آب اظهار کرد: احداث واحد دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهر پرند، توسعه و ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک قدس (غرب) و احداث واحد‌های ۷ و ۸ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران، سه طرح مهمی هستند که با تکمیل و بهره‌برداری از آنها، ظرفیت قابل توجهی به زیرساخت تصفیه و بازچرخانی فاضلاب استان تهران افزوده می‌شود.

وی افزود: واحد دوم تصفیه‌خانه فاضلاب پرند با ظرفیت ۲۹ هزار مترمکعب در شبانه‌روز برای جمعیتی حدود ۱۷۰ هزار نفر طراحی شده و علاوه بر ارتقای سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز و بخش صنعت را دنبال می‌کند.

به گفته سخنگوی آبفای استان تهران، در این طرح، ۱۰.۳ کیلومتر خط انتقال، ۲۵۰ هزار متر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و ۲۰ هزار فقره انشعاب پیش‌بینی شده است. عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و اکنون در مرحله نصب تجهیزات قرار دارد و بهره‌برداری از آن برای سال جاری پیش‌بینی شده است.

بخشی در ادامه به طرح توسعه و ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک قدس (غرب) اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف افزایش ظرفیت تصفیه به ۴۴ هزار مترمکعب در شبانه‌روز و تصفیه فاضلاب تولیدی بخش‌هایی از مناطق ۲ و ۵ شهرداری تهران در حال اجراست و اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: افزایش کمی و کیفی پساب تولیدی و فراهم شدن امکان استفاده از آن در آبیاری فضای سبز تهران، از مهم‌ترین کارکرد‌های این طرح است؛ و با بهره‌برداری از این طرح سالانه حدود ۱۶ میلیون مترمکعب پساب قابل استفاده خواهد بود که می‌تواند زمینه کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز را فراهم کند.

سخنگوی آبفای استان تهران ادامه داد: احداث واحد‌های ۷ و ۸ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، بزرگ‌ترین بخش از ظرفیت جدید این سه طرح را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی: این پروژه با ظرفیت تصفیه ۲۳۰ هزار مترمکعب فاضلاب در شبانه‌روز، برای تصفیه فاضلاب تولیدی بخش‌هایی از شمال، شرق و مرکز تهران اجرا شده و جمعیتی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بخشی با اشاره به فرآیند تصفیه در این مجموعه گفت:در واحد‌های ۷ و ۸ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران از فرآیند پیشرفته لجن فعال همراه با حذف ازت و فسفر استفاده می‌شود و پساب تولیدی برای بازچرخانی و استفاده مجدد در بخش‌های کشاورزی، صنعت و آبیاری فضای سبز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از دیگر ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این پروژه، تولید ۲.۴ مگاوات برق از بیوگاز حاصل از فرآیند تصفیه فاضلاب و تولید کود کشاورزی از لجن فرآوری‌شده است و بهره‌برداری از فاز مایع این پروژه برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

سخنگوی آبفای استان تهران با تأکید بر اینکه توسعه تصفیه فاضلاب باید همزمان با توسعه مصرف پساب دنبال شود، اظهار کرد: در شرایط تداوم تنش آبی، فاضلاب پس از تصفیه می‌تواند از یک جریان دفعی به منبعی برای تأمین بخشی از نیاز‌های غیرشرب تبدیل شود و جایگزینی پساب با آب متعارف در بخش‌هایی مانند فضای سبز، صنعت و کشاورزی، به کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی کمک کند.

وی گفت: برآیند ظرفیت اسمی این سه طرح به ۳۰۳ هزار مترمکعب در شبانه‌روز می‌رسد و بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، مجموع پساب قابل استفاده مجدد حاصل از آنها حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب در سال خواهد بود؛ ظرفیت قابل توجهی که می‌تواند همزمان به ارتقای شاخص‌های بهداشتی و زیست محیطی، حفاظت از منابع آب زیرزمینی، توسعه بازچرخانی آب، تولید انرژی و تامین پایدارتر آب برای مصارف غیرشرب کمک کند.

وی خاطر نشان کرد: توسعه استفاده از پساب بخشی از تغییر رویکرد در مدیریت منابع آب به شمار می‌رود؛ رویکردی که بر استفاده از منابع غیرمتعارف، بازچرخانی آب و کاهش وابستگی مصارف غیرشرب به منابع آب متعارف استوار است.

منبع: شرکت آب و فاضلاب استان تهران