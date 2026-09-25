باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پروژه خط ۳ مترو شیراز به طول تقریبی ۱۱.۷ کیلومتر طراحی شده و شامل ۷ ایستگاه عملیاتی است.
این خط از چهارراه میرزای شیرازی آغاز شده و با عبور از بزرگراه دکتر حسابی، دسترسی ساکنان شهرکهای شهید بهشتی، حافظ، بزین، استقلال، گلستان و زیرگذر شهرک گلستان را به شبکه مترو فراهم میکند.
نقطه پایانی این مسیر، ایستگاه راهآهن شیراز خواهد بود که نقش مهمی در یکپارچهسازی حملونقل برونشهری و درونشهری ایفا میکند.
شهرداری شیراز با شعار «خدمت ماندگار؛ برای شهر و مردم»، این پروژه را به عنوان یکی از مؤثرترین نمادهای مدیریت شهری و پیشران بخش عمرانی در ایران اسلامی معرفی کرده است.
او گفت: بهرهبرداری از این فاز، علاوه بر کاهش بار ترافیکی بزرگراه دکتر حسابی، سرعت جابهجایی مسافر در محورهای غربی و شمال غربی شیراز را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد و این رویداد در مهرماه ۱۴۰۵ و در قالب مرحله ۸۹ از پروژههای شهرداری شیراز به ثبت رسیده است.
اسدی گفت: طبق برنامهریزیهای انجام شده، عملیات حفاری در سایر بخشهای خط ۳ نیز با توان متخصصان داخلی ادامه خواهد یافت تا اتصال نهایی به ایستگاه راهآهن در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.
شیراز با عبور از تکخطی شدن، به سمت شبکه جامع مترویی حرکت میکند
شهردار شیراز در این مراسم با اعلام ورود موفقیتآمیز دستگاه حفار مکانیزه (TBM) به ایستگاه آرین در خط ۳، از نقشه راه جدید مدیریت شهری برای تبدیل شیراز به پایتخت پروژههای ریلی خبر داد.
اسدی با تأکید بر ضرورت ایجاد شبکه مترویی بهجای تمرکز بر تکخطها، تصریح کرد: این کلانشهر جهانی به واسطه جایگاه ویژه در حوزههای پزشکی، گردشگری و صنایعدستی، نیازمند یکی از پاکترین و مدرنترین سیستمهای حملونقل ریلی در سطح بینالمللی است.
او همچنین با اشاره به برنامه فشرده ۴۵ محوری شهرداری از هفته دولت تا هفته دفاع مقدس، دستاوردهای ریلی اخیر را کمنظیر خواند.
شهردار شیراز تشریح کرد: در بازه زمانی یک ماه گذشته، مدیریت شهری شاهد تحرکات بزرگی بوده است؛ از آغاز عملیات حفاری در خط ۴ در ابتدای شهریورماه تا خروج دستگاه حفار از انتهای خط ۲ و اکنون پیشروی چشمگیر در خط ۳.
به گفته وی، شیراز امروز در میانه یک عملیات بزرگ مهندسی است که از افتتاح کامل ایستگاه استقلال تا تداوم حفاریها در قلب شهر را شامل میشود.
اسدی در ادامه جزئیات جدیدی از چالشهای فنی خط ۳ را فاش کرد و گفت: پیش از این دوره، پروژه خط ۳ با رکود مواجه بود، اما مدیریت شهری جدید با شرط خرید دستگاه حفار مکانیزه اختصاصی، جانی تازه به این رگ عمرانی دمید.
او با اشاره به سرمایهگذاری ۱۰ میلیون یورویی برای تأمین این دستگاه ۱۵۰۰ تنی از قزوین، تأکید کرد: نظارت دقیق بر مونتاژ و ورود این تجهیزات، سرعت اجرای پروژه را تضمین کرده است.
اسدی به چشمانداز جهانی شیراز اشاره کرد و افزود: هدف اصلی شورا و شهرداری، قرار گرفتن شیراز در جمع ۱۰۰ شهر برتر جهان تا سال ۱۴۰۴ است.
او با مقایسه ظرفیتهای شیراز با شهرهایی، چون استانبول و ریاض، از طرح بزرگ «هشتبهشت» در محدوده بینالحرمین «حدفاصل حرم مطهر شاهچراغ (ع) و سیدعلیبنحمزه (ع)» به عنوان یکی از محرکهای اصلی برای تبدیل شیراز به عروس شهرهای ایران یاد کرد.
شهردار شیراز با تجلیل از پایداری تیمهای اجرایی در شرایط سخت، موفقیتهای فعلی را حاصل تعامل بیسابقه با شورای اسلامی شهر دانست.
او خاطرنشان کرد: اجرای بیش از ۱۱۰۰ مصوبه شورا و پیشرفت بالای ۸۰ درصدی سایر پروژهها، نتیجه پشتیبانی مالی و انتشار اوراق مشارکت است که مسیر توسعه مترو را هموار کرده است.
شمارش معکوس برای پایان پروژه ۱۲ کیلومتری مترو شیراز؛ جابهجایی ۲۰۰ هزار مسافر در افق یکساله
اسدی همچنین در حاشیه این مراسم میدانی از عملیات ورود دستگاه TBM به ایستگاه آرین، از پیشبینی اتمام عملیات اجرایی خط ۳ مترو ظرف حداکثر یک سال و چند ماه آینده خبر داد و گفت افزود: این کلانپروژه ۱۲ کیلومتری که با ۸ ایستگاه محوری در حال احداث است، پس از بهرهبرداری کامل قادر خواهد بود روزانه بیش از ۲۰۰ هزار شهروند را در محور شمال غرب به مرکز شهر جابهجا کند.
شهردار شیراز با تشریح وضعیت فعلی پروژه، به پیشرفت فیزیکی مطلوب در میانه مسیر اشاره کرد و گفت: یکی از حیاتیترین بخشهای این خط، ایستگاه واقع در تقاطع بصیرت و زیرگذر اصلی رودخانه است که خوشبختانه اکنون در مراحل نهایی ساخت قرار دارد.
او تأکید کرد: خط ۳ به عنوان شریان اصلی جابهجایی جمعیت از شهرکهای شمال غربی، نقشی بیبدیل در کاهش ترافیک و تسهیل دسترسیهای شهری ایفا خواهد کرد.
اسدی با شفافسازی هزینههای هنگفت احداث مترو، خاطرنشان کرد: ساخت هر کیلومتر مسیر ریلی به طور میانگین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار اعتبار میطلبد.
او ضمن تأکید بر تداوم عملیات با وجود فشارهای مالی، موضوع تأمین واگن را به عنوان یکی از گلوگاههای اصلی بهرهبرداری مطرح کرد و خواستار حمایت ویژه دولت و دستگاههای متولی برای اختصاص ناوگان مورد نیاز به شبکه حرفهای متروی شیراز شد.
مدل نوین مهندسی در مترو شیراز؛ صرفهجویی کلان با اجرای همزمان تونل و ایستگاه
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این مراسم با اشاره به پیشرفت فیزیکی چشمگیر در خط ۳ مترو، از پیادهسازی مدل جدیدی از مدیریت هزینه در این پروژه خبر داد.
به گفته علیرضا اسکندری، شهرداری شیراز با عبور از روشهای سنتی، ساخت ایستگاهها را پیش از رسیدن دستگاه حفار (TBM) به مرحله فونداسیون رسانده است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هزینههای سنگین تخریب و خاکبرداری مجدد، سرعت اجرای پروژه را به سطحی فراتر از روند تأمین ناوگان ملی رسانده است.
او، به تفاوت راهبردی خط ۳ با سایر کلانشهرها پرداخت و تشریح کرد: در حالی که در اکثر پروژهها ابتدا تونل حفاری و سپس ایستگاه ساخته میشود، در شیراز با تأکید شهردار و حمایت شورا، مانند ایستگاهها همزمان با حفاری در حال احداث هستند.
اسکندری خاطرنشان کرد: این تدبیر هوشمندانه باعث شده تا دستگاه حفار به محض رسیدن به ایستگاههایی مانند گلستان یا آرین، بدون توقف و تخریب سازههای قبلی، به مسیر خود ادامه دهد.
عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه تأمین مالی مترو خود یک «ابرپروژه» محسوب میشود، به کارنامه درخشان مالی شهرداری اشاره کرد و افزود: در شرایطی که کشور با نوسانات ارزی و تورم روبروست، بودجه ۴۲.۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری شیراز با تحقق ۱۰۳ درصدی همراه شد.
اسکندری تأکید کرد: اکنون با توجه به پیشروی سریع جبهههای عمرانی، اولویت اصلی باید بر تأمین واگن و تجهیزات بهرهبرداری متمرکز شود تا ظرفیت جابهجایی مسافران شمال غرب شیراز و اتصال آن به ایستگاه راهآهن هرچه سریعتر محقق شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسلامی شهر شیراز در تشریح وضعیت فعلی خط ۳ گفت: پس از عبور از ایستگاه آرین، اکنون جبهههای کاری در ایستگاههای صنایع، میلاد (میرزای شیرازی) و تقاطع بصیرت فعال هستند.
او، ایستگاه تقاطع بصیرت را به دلیل قرارگیری در زیر بستر رودخانه، یکی از منحصربهفردترین سازههای مهندسی در کشور برشمرد که با دقت فنی بالایی در حال اجراست.
اسکندری همچنین با تجلیل از ایثارگری کارگران و مهندسانی که در شرایط دشوار کارگاهی بهصورت شبانهروزی فعالیت میکنند، خاطرنشان کرد: تداوم پروژههای عمرانی در دوران تحریم و نوسانات اقتصادی، نشاندهنده اراده پولادین مجموعه مدیریت شهری برای خدمترسانی صادقانه به شهروندان است.
ایستگاه مترو صنایع اسفندماه به بهرهبرداری میرسد
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز با اعلام خبر اتمام عملیات اجرایی ایستگاه «صنایع» تا پایان سال جاری، از آغاز مرحله ریلگذاری در خط ۲ مترو خبر داد.
کلانتری ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی کادر فنی و کارگران، تأکید کرد: همزمان با پیشرفت پروژههای فعلی، مطالعات گستردهای برای الحاق ۴۰ کیلومتر مسیر جدید به شبکه حملونقل ریلی شیراز در دست انجام است.
رئیس سازمان حملونقل ریلی به پیچیدگیهای خاص ایستگاه صنایع اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیتهای عملیاتی و مجاورت پروژه با مجموعههای صنعتی در فاصلهای کمتر از ۱۰۰ متر، برنامهریزیها به گونهای انجام شده که این ایستگاه در اسفندماه به جمعبندی نهایی برسد.
او افزود: در حال حاضر عملیات خاکبرداری با سرعت در حال انجام است و انتظار میرود دستگاه حفار مکانیزه پس از طی کردن مسیر ۱.۳ کیلومتری (۱۳۰۰ متر)، از این ایستگاه خارج شود.
کلانتری در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت خط ۲ مترو پرداخت و تصریح کرد: با پایان یافتن حفاریهای مکانیزه در بخشهای تعیینشده، عملیات ریلگذاری این خط رسماً آغاز شده است.
به گفته وی، این مرحله طبق زمانبندی دقیق مدیریتی در حال پیشروی است تا هرچه سریعتر امکان خدمترسانی در این بخش فراهم شود.
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز ادامه داد: مطالعات برای ایجاد ۴۰ کیلومتر مسیر جدید در دستور کار قرار دارد. نکته حائز اهمیت در این مطالعات، پیشبینی بخشی از این مسیرها به صورت «ریلی سبک» (Light Rail) است که تنوع و کارایی شبکه حملونقل شیراز را دوچندان خواهد کرد.
کلانتری بر نقش کلیدی پیمانکاران، مشاوران و کارگران در تحقق این اهداف تأکید و ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همافزایی مدیریتی، محصولات این تلاشهای فنی به زودی در اختیار شهروندان شیرازی قرار گیرد.
عبور از مرز ۵۰ درصد حفاری در خط ۳ مترو/ سرمایهگذاری ۴۰ میلیون یورویی برای هر کیلومتر از شبکه ریلی شیراز
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز همچنین با اعلام پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات حفاری در خط ۳ مترو، از نقشه راه ۱۷ ماهه برای اتمام کامل پروژههای عمرانی و معماری ایستگاههای این خط خبر داد.
کلانتری در مراسم ورود غول حفار (TBM) به ایستگاه آرین، ضمن تشریح چشمانداز ۷۰ کیلومتری شبکه ریلی شیراز، تأکید کرد: تاکنون ۳۲ کیلومتر از این شبکه با ۲۷ ایستگاه فعال در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
او با اشاره به حفاری ۲۷۰۰ متر تونل در مجاورت حرم مطهر شاهچراغ (ع)، تصریح کرد: اجرای مترو در بافت فرسوده و تاریخی شهر به دلیل شرایط خاص زمین، یکی از پیچیدهترین پروژههای مهندسی کشور است که در آینده بستر مناسبی برای حملونقل مکمل نظیر اتوبوسهای برقی فراهم خواهد کرد.
کلانتری با شفافسازی هزینههای هنگفت توسعه زیرساختها، میانگین هزینه هر کیلومتر مترو را حدود ۴۰ میلیون یورو برآورد کرد.
او با تمجید از ثبات مالی در مدیریت شهری فعلی، افزود: علاوه بر منابع مستقیم شهرداری، استفاده از ظرفیت کنسرسیومهای تخصصی و الگوهای مالی نوین باعث شده تا دغدغههای بودجهای از دوش جبهههای کاری برداشته شود و پروژهها به صورت شبانهروزی و بدون وقفه تداوم یابند.
رئیس سازمان حملونقل ریلی با مروری بر اقدامات سال ۱۴۰۲، از عملیاتی شدن ایستگاههایی نظیر عادلآباد و پیشبرد ایستگاههای قهرمانان و امام حسین (ع) یاد کرد.
او در عین حال، تأمین ناوگان را پاشنه آشیل توسعه دانست و تأکید کرد: شهرداری علاوه بر پیگیری ظرفیتهای داخلی، سهم قانونی دولت در تأمین واگن را به جد مطالبه میکند تا جابهجایی روزانه ۱۲۰ هزار مسافر فعلی با کیفیت و سرعت بیشتری افزایش یابد.
کلانتری بر حاکمیت روحیه همکاری میان مثلث «کارفرما، پیمانکار و مشاور» تأکید و خاطرنشان کرد: حل چالشهای پروژه از طریق گفتوگوهای تخصصی و دوری از بروکراسیهای طولانی، رمز اصلی فعال بودن تمامی جبهههای کاری مترو در شیراز است.
بهرهبرداری کامل خط ۳ به تأمین ناوگان وابسته است
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز درباره زمان بهرهبرداری کامل از خط ۳ گفت: برای راهاندازی کامل یک مجموعه مترویی، الزامات مختلفی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها تأمین ناوگان است.
او اظهار کرد: پیشبینی ما این است که تا افق سال ۱۴۰۹، خط ۳ را با تمام تجهیزات مورد نیاز آماده کنیم و امیدواریم همزمان با تعیین تکلیف قرارداد وزارت کشور با طرف چینی، موضوع تأمین ناوگان نیز در دستور کار قرار گیرد.
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز ادامه داد: با تکمیل بسته تجهیزات، پیشبینی میکنیم تا سال ۱۴۰۹ بتوانیم از ظرفیت کامل خط ۳ استفاده کنیم؛ البته این امکان وجود دارد که بخشی از مسیر در سال ۱۴۰۸ وارد مرحله بهرهبرداری شود.
اتصال خط ۳ به فرودگاه و راهآهن شیراز
کلانتری همچنین با تشریح کارکرد شبکهای خط ۳ گفت: خط ۳ از طریق ایستگاه میرزای شیرازی به خط یک متصل خواهد شد و این اتصال نقش مهمی در یکپارچهسازی شبکه متروی شیراز خواهد داشت.
او افزود: هدفگذاری ما این است که از طریق این اتصال، راهآهن شیراز نیز به فرودگاه شهید دستغیب متصل شود و دسترسی ریلی میان این مراکز مهم شهری فراهم شود.
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز گفت: خط یک نیز با توسعههای پیشبینیشده، به یک مسیر حدود ۳۲ کیلومتری تبدیل خواهد شد و خطوط آنتنی نیز خدمات مکمل را در شبکه مترو ارائه خواهند کرد.
او بیان کرد: تحقق منابع و تأمین مالی پروژههای عمرانی در کنار اجرای فنی پروژهها، خود یک کار بزرگ است و باید از تلاشهای شهردار شیراز، مدیران شهری، مهندسان، مشاوران، پیمانکاران، تکنسینها و کارگران که در اجرای این پروژهها نقش دارند، قدردانی کرد.
بنابراین گزارش، توسعه همزمان خطوط ریلی شیراز با پیوند دادن پایانههای برونشهری به پهنههای غربی، علاوه بر تقویت تابآوری شهری و عدالت در دسترسی، هوای پاک و پدافند غیرعامل را تضمین میکند؛ دستاوردی که بهرهبرداری کامل از آن در گرو تسریع در تأمین ناوگان ریلی خواهد بود.