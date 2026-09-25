باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بازار سرمایه فردا در حالی نخستین روز معاملاتی هفته را آغاز می‌کند که بورس در هفته گذشته تحت تأثیر افزایش عرضه‌ها و برخی ریسک‌های سیستماتیک، هفته‌ای نزولی را پشت سر گذاشت.

کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس در در هفته کاری که گذشت با کاهش ۳.۹۸ درصدی به ۷ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۴۳ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۳.۸۳ درصدی در ارتفاع یک میلیون و ۹۳۹ هزار و ۲۰ واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس با کاهش یک درصدی به ۵۷ هزار و ۶۱۲ واحد رسید.

او افزود: در این هفته، سرانه خرید ۸۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود.

آسایش ادامه داد: ارزش معاملات مربوط به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی در روز شنبه ۴۶ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان، روز یکشنبه ۳۸ هزار و ۸۶ میلیارد تومان، روز دوشنبه ۴۹ هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان، روز سه‌شنبه ۳۷ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان و روز چهارشنبه ۴۵ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان بود که در مجموع، ارزش کل معاملات در این هفته به ۲۱۷ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان رسید.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در روز شنبه ۶ هزار و ۹۴ میلیارد تومان خروج پول از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی داشتیم. روز یکشنبه نیز ۷ هزار و ۱۷۷ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد. اما در روز دوشنبه ۷۶۶ میلیارد تومان ورود پول به این بخش صورت گرفت. مجدداً روز سه‌شنبه شاهد ۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان خروج پول و در نهایت روز چهارشنبه شاهد یک هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان ورود پول بودیم. در مجموع، طی این هفته ۱۵ هزار و ۹۸۶ میلیارد تومان خروج پول از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی رقم خورد.

آسایش در ادامه درباره مهم‌ترین اتفاق بازار سرمایه در این هفته اظهار کرد: بحث اصلی بازار در این هفته، چندین بار شکل‌گیری عرضه‌های سنگین بود. هر بار تقاضا برای این عرضه‌ها شکل گرفت، اما در نهایت این عرضه‌ها بودند که پیروز میدان شدند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: دلیل اصلی این اتفاق، ریسک سیستماتیکی بود که به هر حال در بازار اتفاق افتاد. بخش عمده‌ای از کاهشی که در بازار شاهد بودیم و همچنین افزایش عرضه‌ها، مربوط به اتفاقات خاص خارج از بازار و ریسک سیستماتیک بود و ارتباطی با خود بازار، عملیات شرکت‌ها یا صنایع خاص نداشت.

آسایش در خصوص شرایط بازار در شروع هفته جدید گفت: با توجه به شرایط هفته گذشته، نحوه شکل‌گیری تقاضا در معاملات ابتدایی هفته و همچنین روند ورود و خروج نقدینگی، از جمله مواردی است که می‌تواند بر فضای معاملات اثرگذار باشد. در هفته گذشته فشار عرضه در مقاطع مختلف بر بازار غالب بود و اکنون باید دید در نخستین روز معاملاتی هفته جدید، آیا تقاضا می‌تواند در برابر این فشار فروش مقاومت کند یا خیر.

در ادامه نیز محمد خبری‌زاده کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران درباره محرک‌های احتمالی بازار برای ادامه روند صعودی در هفته پیش رو گفت: بازار منتظر گزارش‌های شهریورماه است که به‌تدریج در حال انتشار است و سرعت انتشار آن روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه به اوج خودش می‌رسد.

او افزود: یکی از محرک‌های بازار، انتشار گزارش‌های شرکت‌هاست. موضوع دیگر، اخبار سیاسی است که احتمالاً به بازار منعکس خواهد شد؛ موضوع دیگر، افزایش نرخ حواله است. حواله دلار پنجشنبه به ۱۷۰ هزار تومان رسید، در حالی که این نرخ دو هفته پیش ۱۶۰ هزار تومان بود. شرکت‌های بورسی با این نرخ معامله می‌شوند و این موضوع هم می‌تواند یک محرک دیگر برای بازار باشد.

خبری‌زاده اظهار کرد: به نظر من درجه اهمیت گزارش فروش شرکت‌ها و اخبار سیاسی بالاتر است و اگر گزارش فروش شرکت‌ها خوب باشد، بازار آماده ادامه روند صعودی‌ای که شروع کرده، خواهد بود.

او با اشاره به اهمیت انتخاب سهم در ادامه مسیر بازار سرمایه گفت: هرچه شاخص بالاتر می‌رود و رشد قیمتی را در سهم‌ها شاهد هستیم، انتخاب سهم مهم‌تر می‌شود. شاید دو هفته پیش هر سهمی را می‌خریدید، با روند صعودی بازار رشد می‌کرد، اما انتخاب صنعت و سهم هرچه جلوتر برویم مهم‌تر می‌شود سرمایه‌گذاران باید این موضوع را در نظر بگیرند که شاید دیگر قرار نباشد همه سهام با هم و به‌صورت دسته‌جمعی رشد کنند.

در نهایت گفتنی است، بازار سرمایه در حالی هفته جدید را آغاز می‌کند که هفته گذشته فشار فروش و خروج نقدینگی بر معاملات غالب بود. حالا میزان تقاضای شکل‌گرفته در ابتدای هفته و رفتار پول حقیقی می‌تواند نقش مهمی در تعیین فضای معاملات داشته باشد.