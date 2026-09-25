باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا سلیمانی اظهار کرد:عصر دوم مهرماه حوالی ساعت ۱۹ یک دستگاه ون در محل غیرمجاز وارد حریم ریلی شده و در مسیر ریلی گیر کرده بود که با قطار جلفا ـ تبریز برخورد کرد.



وی افزود:این حادثه خوشبختانه هیچ خسارت جانی و مصدومی به دنبال نداشت و تنها خسارت مالی به دستگاه ون وارد شد.



سلیمانی ادامه داد: پس از وقوع حادثه مسیر ریلی حدود نیم ساعت بعد بازگشایی شد و هم‌اکنون تردد قطار‌ها در این مسیر در جریان است.



مجید فرشی مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با تایید وقوع این حادثه گفت: این حادثه حوالی ساعت ۱۹ در مسیر جلفا به تبریز رخ داد.



وی با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره وجود مصدوم در این حادثه گفت: برخلاف برخی اخبار منتشر شده این حادثه هیچ مصدومی نداشته و تنها خسارت مالی به جا گذاشته است.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما