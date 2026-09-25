نتانیاهو در آستانه انتخابات سراسری اسرائیل، تریبون سازمان ملل را به تبلیغات انتخاباتی تبدیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - در حالی که کمتر از پنج هفته تا انتخابات سراسری در اراضی اشغالی اسرائیل باقی مانده است، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل حدود ۴۰ دقیقه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد؛ سخنرانی‌ای که عملاً رنگ‌وبوی یک برنامه انتخاباتی داشت و به‌صورت زنده در ساعات پربیننده شب از هر چهار شبکه اصلی تلویزیونی اسرائیل پخش شد.

پیش از سخنرانی، دفتر نتانیاهو اعلام کرد کابینه اسرائیل برای نصب ۵۰۰ بیلبورد حامی اسرائیل و مخالف ایران و همچنین ده‌ها کامیون حامل پیام‌های حمایتی از اسرائیل در سراسر منهتن هزینه کرده است.

در حالی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند ائتلاف نتانیاهو در آستانه انتخابات از رقبای خود عقب‌تر است، او در سخنرانی خود آنچه «مبارزه اسرائیل در هفت جبهه» توصیف کرد را برجسته کرد؛ از جمله جنگ با ایران که با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در اواخر فوریه آغاز شد.

نتانیاهو مانند حضور‌های قبلی خود در سازمان ملل، از وسایل و نماد‌هایی برای تأکید بر ادعاهایش استفاده کرد. او یک پیجر مرتبط با حمله‌ای که در آن اعضای حزب‌الله در لبنان ترور و زخمی شدند و همچنین یک دستگاه گیرنده اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را به نمایش گذاشت و گفت این دستگاه را برای هیئت ایرانی باقی خواهد گذاشت.

اعتراض‌های خیابانی در نیویورک

چند صد معترض در نزدیکی مقر سازمان ملل تجمع کردند. ده‌ها نفر از آنها با مسدود کردن مسیر‌های عبور و مرور شعار‌هایی از جمله «تسلیح اسرائیل را متوقف کنید، بگذارید غزه زنده بماند» و «تسلیح اسرائیل را متوقف کنید، بگذارید ایران زنده بماند» سر دادند. پلیس شماری از معترضان را بازداشت کرد.

نتانیاهو برای سخنرانی در سازمان ملل سفر کوتاهی به آمریکا داشت و برخلاف روال معمول، دیداری با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در برنامه سفرش قرار نداشت؛ با این حال، در سخنرانی خود از ترامپ تمجید کرد.

افزایش انزوای بین‌المللی اسرائیل

اسرائیل از زمان آغاز جنگ در غزه نزدیک به سه سال پیش، با افزایش انزوای دیپلماتیک مواجه شده است.

به دلیل صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو و وزیر جنگ وقت اسرائیل در سال ۲۰۲۴، نتانیاهو نمی‌تواند به بسیاری از کشور‌ها سفر کند.

اوایل ماه جاری، انگلیس، فرانسه و کانادا که پیش‌تر از متحدان سرسخت اسرائیل محسوب می‌شدند، تحریم‌هایی را علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی اعلام کردند؛ اقدامی که با واکنش محدود واشنگتن مواجه شد.

نتانیاهو گفت: «رهبران این کشور‌ها تصمیم گرفته‌اند تسلیم اوباش یهودستیز شوند. آنها ضعف را انتخاب کرده‌اند. آنها مماشات را انتخاب کرده‌اند.»

نتانیاهو همچنین خشونت فزاینده شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی را کم‌اهمیت جلوه داد.

منبع: رویترز