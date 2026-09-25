باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل دلیری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های اطلاعاتی و انجام بازرسی‌های دقیق و تخصصی، چهار دستگاه کامیون تانکر عراقی هنگام ورود به محوطه گمرک باشماق مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی افزود: در جریان بازرسی‌های کنترلی و با هماهنگی و حضور به‌موقع نیرو‌های قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع)، محموله‌ای از بنزین قاچاق که به شیوه‌ای پیچیده و حرفه‌ای در داخل تانکر‌ها جاسازی شده بود، کشف شد.

مدیرکل گمرک باشماق مریوان با اشاره به نحوه کشف این محموله قاچاق بیان کرد: این محموله به گونه‌ای در تانکر‌ها جاسازی شده بود که شناسایی آن نیازمند انجام بررسی‌ها و کنترل‌های تخصصی بود.

دلیری با تأکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در مرز، گفت: هوشیاری و اقدامات اطلاعاتی مراجع امنیتی و تعامل نزدیک با مجموعه گمرک، نقش مؤثری در شناسایی و جلوگیری از انتقال این محموله قاچاق داشت.

وی خاطرنشان کرد: هر چهار دستگاه تانکر توقیف شده و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی، با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح تشکیل و به دستگاه قضایی ارجاع شده است.

مدیرکل گمرک باشماق مریوان تأکید کرد: مقابله با قاچاق کالا و سوخت و صیانت از مرز‌های رسمی کشور، با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.

منبع صداوسیما