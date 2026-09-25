مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: با وجود رایزنی‌های بسیار زیاد برای انجام پرواز نجف، اما فعلا این پرواز‌ها متوقف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، با اشاره به آخرین وضعیت پروازهای خارجی گفت: پروازهای نجف فعلاً امکان انجام ندارند و تصمیم جدیدی درباره ازسرگیری این پروازها اتخاذ نشده است.

وی اظهار کرد: پروازهای نجف با وجود برخی مخالفت‌ها و رایزنی‌ها برای بازگرداندن مسافران و اتباع عراقی متوقف شده و در حال حاضر امکان انجام پرواز به این مقصد وجود ندارد.

کاشف‌آذر افزود: در این میان، یک پرواز شرکت هواپیمایی معراج به سمت نجف انجام شد و اجازه فرود دریافت کرد، اما درباره وضعیت پروازهای مربوط به زائران و مسافران عتبات هنوز تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفته است.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ادامه داد: در حال حاضر پروازهای ایران به برخی مقاصد از جمله ترکیه و چین برقرار است.

وی با بیان اینکه پروازها به برخی مقاصد همچنان متوقف هستند، گفت: در حال حاضر پروازی به گرجستان، عراق، عمان و امارات برقرار نمی‌شود.

کاشف‌آذر همچنین درباره پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به ترکیه گفت: ماهان نیز در حال حاضر امکان انجام پرواز به ترکیه را ندارد.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
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