باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، با اشاره به آخرین وضعیت پروازهای خارجی گفت: پروازهای نجف فعلاً امکان انجام ندارند و تصمیم جدیدی درباره ازسرگیری این پروازها اتخاذ نشده است.

وی اظهار کرد: پروازهای نجف با وجود برخی مخالفت‌ها و رایزنی‌ها برای بازگرداندن مسافران و اتباع عراقی متوقف شده و در حال حاضر امکان انجام پرواز به این مقصد وجود ندارد.

کاشف‌آذر افزود: در این میان، یک پرواز شرکت هواپیمایی معراج به سمت نجف انجام شد و اجازه فرود دریافت کرد، اما درباره وضعیت پروازهای مربوط به زائران و مسافران عتبات هنوز تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفته است.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ادامه داد: در حال حاضر پروازهای ایران به برخی مقاصد از جمله ترکیه و چین برقرار است.

وی با بیان اینکه پروازها به برخی مقاصد همچنان متوقف هستند، گفت: در حال حاضر پروازی به گرجستان، عراق، عمان و امارات برقرار نمی‌شود.

کاشف‌آذر همچنین درباره پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به ترکیه گفت: ماهان نیز در حال حاضر امکان انجام پرواز به ترکیه را ندارد.