رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، گفت: زمین‌های دولتی باید برای خانه‌دار شدن مردم اختصاص یابد و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا رضایی‌کوچی با اشاره به چالش تأمین مسکن در کشور اظهار کرد: ساماندهی وضعیت مسکن نیازمند اقدام جدی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است و باید شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند با هزینه مناسب صاحب خانه شوند.

او افزود: هرچه سریع‌تر باید تکلیف زمین‌های دولتی مشخص شود تا امکان ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه فراهم شود؛ چراکه امروز بخش قابل توجهی از مردم، به‌ویژه جوانان و خانوار‌های کم‌درآمد، با دغدغه تأمین مسکن مواجه هستند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به انتظار میلیون‌ها خانوار مستأجر برای تصمیم‌گیری در حوزه مسکن، تصریح کرد: بیش از ۶ میلیون خانوار مستأجر در کشور چشم‌انتظار سیاست‌گذاری و اقدام عملی مسئولان برای بهبود شرایط مسکن هستند.

رضایی‌کوچی ادامه داد: سامانه ثبت‌نام مسکن باید هرچه سریع‌تر به‌روزرسانی شود تا تمامی اقشار فاقد مسکن بتوانند از خدمات و حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند و شرایط متقاضیان به‌صورت دقیق بررسی شود.

او با بیان اینکه بسته بودن سامانه‌ها موجب بلاتکلیفی بسیاری از متقاضیان شده است، گفت: این وضعیت باعث شده بخشی از جامعه نتوانند از فرصت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح‌های حمایتی مسکن استفاده کنند.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس تأکید کرد: دولت و دستگاه‌های متولی باید با جدیت بیشتری موضوع تأمین زمین و اجرای برنامه‌های مسکن را دنبال کنند؛ زیرا مسکن تنها یک نیاز اجتماعی نیست، بلکه رونق این بخش می‌تواند موجب فعال شدن صد‌ها رشته صنعتی و تولیدی، افزایش اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری شود.

رضایی‌کوچی خاطرنشان کرد: غفلت از بخش مسکن طی سال‌های گذشته، مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده و دستگاه‌های اجرایی باید به وظایف قانونی خود در این حوزه عمل کنند تا بخشی از فشار هزینه‌های زندگی از دوش خانوار‌ها برداشته شود.

او در پایان گفت: مجلس در صورت تداوم این وضعیت، از ابزار‌های نظارتی خود برای پیگیری اجرای قوانین و رفع موانع موجود در حوزه مسکن استفاده خواهد کرد.

برچسب ها: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، زمین های دولتی ، مستاجر
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