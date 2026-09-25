باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری سومین جشنواره هنری، ادبی و خبری «روایت جهاد» با حضور سرهنگ علیرضا ایراندوست رئیس بسیج سازندگی استان، محمد عموعبداللهی مدیر حرکت‌های جهادی استان و مجتبی امیرفرزانه دبیر جشنواره در سالن جلسات جمکران برگزار شد و در آن اهداف و برنامه‌های این دوره تشریح شد.

مجتبی امیرفرزانه دبیر سومین جشنواره روایت جهاد در این نشست با اشاره به زمان‌بندی فراخوان گفت: شرکت کنندگان در این دوره بایستی آثار تولید یا منتشرشده‌شان که از آذرماه ۱۴۰۳ به بعد باشد را از پنجم مهرماه تا پایان آبان‌ماه جاری به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند و هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر پنج اثر ارسال کند؛ به گفته دبیر جشنواره، آثار در هر بخش با حضور داوران بررسی و اصالت آن‌ها نیز ارزیابی می‌شود.

امیرفرزانه با اشاره به برنامه‌های آموزشی و میدانی جشنواره افزود: در این دوره، ضمن تداوم دوره‌های آموزشی «کوله‌پشتی روایت جهاد»، گروه سوژه‌دهی با بیش از ۲۰۰ سوژه در حوزه فعالیت‌های جهادی و مردمی تشکیل شده است تا خبرنگاران و هنرمندان برای تولید آثار به این ظرفیت‌ها دسترسی داشته باشند، همچنین برنامه‌ریزی برای اعزام‌های میدانی اصحاب رسانه انجام شده است.

دبیر سومین جشنواره روایت جهاد قم با اشاره به برنامه‌های جانبی جشنواره، از اکران ۱۰ روزه آثار منتخب در پردیس سینمایی «بازار شهر» پیش از فیلم‌های سینمایی، برپایی نمایشگاه عکس و چاپ مکتوبات جشنواره خبر داد و گفت: در این دوره نیز علاوه بر تداوم برنامه‌های آموزشی، رویدادهای انتقال تجربه با حضور اساتید، داوران و پیشکسوتان عرصه جهاد و رسانه پیش‌بینی شده است.

محمد عمو‌عبداللهی مدیر مرکز حرکت‌های جهادی استان قم نیز در ادامه با تأکید بر نقش حرکت‌های مردمی در حل مسائل مناطق کم‌برخوردار گفت: مخاطب اصلی اردوی جهادی پیش از آنکه مردم منطقه باشند خودِ فرد خدمت‌رسان است چراکه حضور در این اردوها به خودسازی، هویت‌بخشی و پرورش روحیه مسئولیت‌پذیری در جهادگران کمک می‌کند.

او با اشاره به سابقه حرکت‌های جهادی در کشور، به حضور گروهی از طلاب در جریان زلزله فردوس در سال ۱۳۴۷ اشاره کرد و کتاب «دوباره فردوس» را از منابع روایت این تجربه دانست و گفت: رهبر شهید معظم انقلاب اسلامی را میتوان از آغاز کننده حرکت و برپایی اردوهای جهادی در ایران نام برد و عنوان کرد.

عموعبداللهی با بیان اینکه هنر و رسانه می‌تواند حرکت‌های مردمی را به جامعه معرفی کنند افزود: هدف از روایت این فعالیت‌ها، صرفاً ارائه آمار و گزارش عملکرد نیست بلکه باید تلاش‌ها و تجربه‌های جهادی به شکلی روایت شود که هم هویت‌بخش و امیدآفرین باشد و هم مردم را با ظرفیت‌های مشارکت مردمی آشنا کند.

مدیر مرکز حرکت‌های جهادی استان قم گفت: بخشی از اقدامات دستگاه‌ها و گروه‌های خدمت‌رسان به‌درستی دیده و روایت نمی‌شود و رسانه‌ها می‌توانند در بازتاب این فعالیت‌ها و تقویت امید اجتماعی نقش مؤثری داشته باشند.

مدیر حرکت‌های جهادی بسیج سازندگی قم همچنین بر پیوند خدمت‌رسانی با مطالبه‌گری تأکید کرد و افزود: رسانه‌ها در کنار روایت اقدامات مؤثر باید مسائل و نیازهای مناطق را نیز پیگیری کنند؛ او با اشاره به برگزاری سومین جشنواره روایت جهاد از اهالی رسانه خواست در معرفی جشنواره و گسترش گفتمان خدمت‌رسانی مشارکت کنند و ابراز امیدواری کرد آثار شرکت‌کنندگان با داوری منصفانه بررسی می‌شود.