زلزله به بزرگی ۴ ریشتر پیش از ظهر امروز جمعه سوم مهر ماه، محدوده سفید دشت آران و بیدگل را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: وقوع زلزله به بزرگی ۴ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین ساعت ۱۱ و ۳۹ دقیقه امروز در محدوده سفید دشت و  نوش آباد واقع در شهرستان آران و بیدگل رخ داد.

منصور شیشه فروش افزود: ۴ تیم ارزیاب برای بررسی به مناطق روستایی شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل اعزام شدند و  تا کنون گزارشی از خسارات اعلام نشده است.

به گفته وی اثرات زلزله بصورت تکان و لرزه در ساختمان‌ها در مناطق شهری و روستایی مجاور کانون در شهرستان‌های کاشان و آران  و بید گل احساس شد.

این  زمین لرزه در ۱۷ کیلومتری سفید شهر (اصفهان)، ۲۶ کیلومتری نوش آباد (اصفهان) و ۳۰ کیلومتری آران و بیدگل (اصفهان) رخ داده است.

منبع صداوسیما 

برچسب ها: زلزله ، زمین لرزه
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وقوع زلزله به بزرگی ۴ ریشتر در شهرستان آران و بیدگل
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