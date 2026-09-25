امام جمعه کرمان گفت : ما مسلمانان در طول تاریخ آغازگر هیچ جنگی نبودیم، اما وقتی بیگانه خواهان تسلط برماست وظیفه ما دفاع است و ابایی از جنگ برابر دشمن نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی امام جمعه کرمان در خطبه‌های این هفته نمازجمعه کرمان به مناسبت هفته دفاع مقدس، گفت: یکی از دستورات جدی اسلام دفاع از حوزه‌های مختلف دینی است به ویزه ملت مبعوث در شرایط حساسی قرار گرفته و هفته دفاع مقدس برای او نه فقط یک خاطره است که ملت مبعوث در متن دفاع از کشور قرارگرفته است.



وی افزود: دفاع از دین دفاع از هویت اسلامی وانسانی است و دستور خدای متعال است.



حجت الاسلام علیدادی بیان کرد: دفاع دربرابر ظلم وتجاوز کار فرمگده خدا در قرٱن است.



وی تصریح کرد: شرط هم در دفاع صرفا رضایت خداوند متعال است.



امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه حفظ موجودیت دین نوعی دفاع است که برعهده اعضای جامعه اسلامی است، افزود: به فرموده امیرالمومنین علی اگر دفاع نکنیم اجازه داده نمیشود خوبی‌ها در جامعه زیاد شود در نتیجه به عهده هرمسلمانی است که درعرصه اجتماعی اقتقادی وسیاسی از هویت دینی اسلام دفاع کند.



وی تاکید کرد: به عنوان یک مسلمان وظیفه داریم از مسلمانان جهان دفاع کنیم چرا که عضو جامعه اسلامی هستند، ممکن است گروه‌هایی با مسلمین به جنگ برخیزند که متعدیان می‌توانند مسلمان یاکافر باشند.



حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی اظهار کرد: اگر دو گروه مسلمان باهم در گیر شدند وظیفه اصلی ما این است که صلح برقرار کنیم و اگر گروهی مسلمان یاغی گری کرده به حق خودشان قانع نبوده و صلح را نپذیرند قران می‌فرمایند وطیفه شماست که گروه یاغی و طغیان کننده را سرجایشان بنشانید و با آنها بجنگید.



امام جمعه کرمان تصریح کرد: نوع دیگر دفاع این است که از افراد مظلوم ومحروم دربرابر ظالم دفاع کنیم.



نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: مرز و نهایت جنگ در نگاه دینی جایی است که فتنه از بین برود.



وی تاکید کرد: فتنه‌های متعدد درجامعه توسط دشمن طراحی می‌شود و ما در دفاع باید کارکنیم، البته دین اسلام دین جنگ طلب نیست، اما ما از جنگ هم نباید گریزان باشیم همان گونه که ۸ سال دفاع جانانه کردیم از میهن مان در برابر صدامی که دنیا پشت سرش ایستاده بود.



حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی تصریح کرد: ما مسلمانان در طول تاریخ آغازگر هیچ جنگی نبودیم، اما وقتی بیگانه خواهان تسلط برماست وظیفه ما دفاع است و ابایی از جنگ برابر دشمن نداریم.



امام جمعه کرمان تاکید کرد: انقلاب ۵۰ ساله ما شاهد این مدعاست که ما در مقایل هیچ زورگویی تسلیم نشده و نخواهیم شد.



حجت الاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی درخطبه دوم نماز نیز با اشاره به سلسله اتفاقات اخیر جهان و یاد شهدا وعلمایی، چون علامه حسن زاده، گفت: بزرگداشت این عارف برجسته کمترین وظیفه ماست.



وی به واقعه شکست حصرآبادان در چنین روزی، افزود: قدرت رزمندگان اسلام و تجلیل امام از این اتفاق رخدادی بی نظیر در دفاع از میهن اسلامی ماست.



حجت الاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی تصریح کرد: سالروز شهادت سید قهرمان نصرالله تاریخ ساز رهبر مقتدر حزب الله لبنان شخصیتی که هم فرهنگ مقاومت در لبنان را برای همیشه تصویب کرد وهم بصیرت و زمان شناسی را با سخنان حکیمانه در لبنان و جهان اسلام ایجاد کرده و موفق شد سربازان و جوانان مجاهدی تربیت کند.



وی تاکید کرد: خدمات بزرگ این مرد در جبهه مقاومت در جایگاه رهبری و اطاعت پذیری وی از رهبر عظیم الشان اسلام آقای شهید ایران سیدعلی خامنه‌ای نیز بی نظیر بود.



وی گفت: سخنان رهبر انقلاب در شروع سال تحصیلی و انجام ماموریت تاریخی اعتلای اسلامی کشورمات از طریق فتح قله‌های علمی ابلاغ شد.



وی بیان کرد: صیانت از حریم دانشگاه و مدرسه توسط معلمین و دانش آموزان و دانشجویان وظیفه دیگری است که رهبرمان برعهده این افراد گذاشتند.



وی افزود : پاسداری از ریشه‌های هویت ملی و عزت فرهنگی و حفاظت از زبان مادری و حراست از پرچم مقدس جمهوری اسلامی که در طول تاریخ به ویژه انقلاب شکوهمند اسلامی که مزین به کلمه الله به عنوان نمادی مقدس برای هر ایرانی، قدرت کشور در دنیا به رخ می‌کشد.



وی با قدردانی از کرمانی‌ها که امروز جمعیت جانفدای خود را به تصویر کشیدند وخیابان‌های کرمان زیرپای محکم و منسجم جانفدایان در راستای حفاظت از میهن اسلامی قرار گرفت که جای قدردانی دارد.



خطیب جمعه کرمان اظهار کرد: از ویژگی‌های دفاع مقدس اول تا سوم، پیشرفت اخلاقی انسان، معنویت و ادای تکلیف و روحیه همکاری و ادای تکلیف بود.



وی گفت: همیشه پرچمداران جنگ کسانی بودند که از دیگران شجاع‌تر ونترس‌تر هستند.