وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور، برای شرکت در نشست رؤسای ستاد نیروهای مسلح کشورهای عضو پیمان دفاعی مکه، عازم عربستان می‌شود.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت دفاع ملی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ژنرال سلچوک بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، امروز برای شرکت در نشست رؤسای ستاد نیرو‌های مسلح پیمان دفاعی مکه به عربستان سعودی سفر خواهد کرد.»

مقام‌های ترکیه جزئیات بیشتری درباره نشست برنامه‌ریزی‌شده ارائه نکردند.

ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در ماه اوت، در جریان نشست سه‌جانبه‌ای در مکه، توافق دفاعی میان سه کشور را امضا کردند. طرف‌ها در این توافق متعهد شدند امنیت جمعی را تقویت، همکاری‌های دفاعی را تعمیق و از صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن حمایت کنند. 

منبع: آناتولی

برچسب ها: ترکیه ، پاکستان و عربستان
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