باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - با توجه به اهمیت بخش حمل و نقل در کشور، توجه ویژه مودیان در این بخش از یک سو موجب تقویت اقتصاد ملی و بخش های متعدد اقتصاد از جمله تقویت حوزه لوکوموتیو خواهد شد و از طرف دیگر، زیرساخت رفاهی حوزه حمل و نقل برای مردم کشور ایجاد خواهد شد.
از منظر عملکردی مودیان در طرح نشان دار کردن مالیات ها بیش از ۲۲ درصد از کل منابع این طرح معادل ۶ همت را به بخش مولد اقتصاد تخصیص یافته است.
در همین راستا اسماعیل سیاوشی با اشاره به اهمیت اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها، گفت: طرح نشاندار کردن مالیاتها اقدام مناسبی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و امور دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی است که زمینه شفافیت و نظارت مردمی بر نحوه مصرف مالیات پرداختی مودیان را فراهم میکند و با انتخاب خودشان این طرحها از محل مالیات تامین مالی میشوند.
وی با اشاره به اینکه این طرح که با محوریت سازمان امور مالیاتی و با هدف تحقق مردمیسازی نظام مالیاتی در حال انجام است گفت: در سالهای اخیر به خوبی توانسته است که شفافیت در این بخش از مالیاتها را اجرایی کند و زمینه را برای افزایش مشارکت مردم در ارتباط با محل هزینهکرد مالیاتها ایجاد کرده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مزیتهای مهم این طرح افزایش اعتبارات و گسترش حجم پروژههای طرح نشاندار کردن مالیاتها است به طوری که امسال نسبت به دو سال گذشته تعداد پروژههای مشمول در حوزه حملونقل افزایش چشمگیری یافته و مبلغ مالیاتی که نشاندار میشود افزایش یافته است .
سیاوشی گفت: در سالیان گذاشته، یکی از مشکلات این بود که برخی افراد قصد دارند مالیاتشان را در یک منطقه محروم و در یک پروژه خاص به کار بیندازند اما آن پروژه در طرح نشاندار کردن وجود ندارد. با اصلاحات انجام شده در طرح نشاندار کردن مالیاتها طی امسال، هر چقدر پروژههای بیشتری مشمول این طرح شوند، زمینه بیش از پیش برای حل این مشکل ایجاد میشود.