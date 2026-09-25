باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: نطق رئیس‌جمهور در سازمان ملل انصافا منطقی، حماسی و شجاعانه بود و سازمان ملل را تبدیل به دادگاه جنایات آمریکا و اسرائیل کرد که در حقیقت ترجمه صدای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شما مردم ایران بود.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: این سخنرانی شایسته ملتی بود که هفت ماه است خیایان را ترک نکرده و تا زمین‌گیری دشمن خیایان را ترک نخواهد کرد. ایشان منطق ایران در مقاومت تبیین کرد و به دنیا این پیام را داد ایران و تسلیم و زیر بار ذلت رفتن، هرگز و خبرگزاری‌های دنیا نوشتند که ایران با زور نظامی تسلیم نخواهد شد.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: به همان اندازه که رئیس‌جمهور مایه افتخار بود به همان اندازه نطق رئیس‌جمهور احمق، متکبر و خودشیفته و نطق نخست‌وزیر جنایتکار اسرائیل شایسته توبیخ بود و بسیار زشت بود و هر آنچه گفتند دروغ اندر دروغ بود و رئیس‌جمهور ما جواب دندان‌شکنی به رئیس‌جمهور آمریکا داد.

حجت‌الاسلام خاتمی گفت: ترامپ بدبخت ملت خود را نشناخته و بلایی بر سر آمریکا آورده که محبوبیت خودش که هیچ بلکه اعتبار حزب طرفدار خود را برده است. در تاریخ رئیس‌جمهورهای آمریکا این مقدار منفور است که هیچ رئیس‌جمهور آمریکا پیدا نکرده است.

امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: در خود آمریکا این فرد مورد نکوهش است و این بدبخت، ملت ایران را نشناخته و آسیب‌هایی که 12 پایگاهش در منطقه دیده است که هنوز این بیشعور نفهمیده است که ملت ایران عاشورایی است و زیر بار تسلیم نمی‌رود. این ملت ملتی است که هیهات من ذله در وجودش عجین است.

خطیب نمازجمعه تهران بیان کرد: نکته دیگر پاسداری از وحدت است. امام راحل، امام شهید و رهبر انقلاب مدام فرمودند وحدت چون یک ضرورت است، اما وحدت محور می‌خواهد. محور وحدت ولی فقیه است آن چنان که در ۴۷ سال محور وحدت ولی فقیه است.

حجت‌الاسلام خاتمی گفت: باید نبض کار در دست کسانی باشد که این مردم را قبول دارند و جانفدا هستند. غرب‌زده‌ها نمی‌توانند محور وحدت باشند. اینها سنخیتی با مردم ندارند و نباید پست‌های کلیدی در دست اینها قرار گیرد.

عضو فقهای شورای نگهبان تصریح کرد: احترام به مقدسات کشور حتی نسبت به اهل سنت باید رعایت شود و مراجع می‌فرمایند نباید به مقدساتشان توهین شود. حجاب از مقدسات است. برخی مسئولان می‌گویند سلیقه ما نیست از حجاب دفاع کنیم اما طوری حرف نزنیند که نظام حامی بی حجاب‌ها ست. نظام حامی بی‌حجاب‌ها نیست.

خطیب نمازجمعه تهران اظهار کرد: به صراحت می‌گویم آنها هم شهروند این کشور هستند. اگر در تجمعات شرکت می‌کنند کار خوبی است، اما اینکه در برابر حجاب دهن‌کجی کنند که ۱۰ آیه قرآن درباره حجاب است این کار وحدت‌شکن است. اگر می‌خواهید وحدت بماند اهانت به حجاب و دهن کجی به حجاب نکنید.

امام جمعه موقت تهران گفت: پیام مقام معظم رهبری پیام بسیار مهمی درباره آموزش و پرورش بود. معلمان محترم بدانند وارث حدود ۵۰ معلم شهید و دانش آموز وارت حدود ۳۰۰ شهید هستند لذا درس بخوانند تا سربلند باشند.