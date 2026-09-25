باشگاه خبرنگاران جوان - پژمان شفیعی در همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی شهر صدرا اظهار کرد: توسعه سریع شهر صدرا، ضرورت توجه همزمان به بخشهای مختلف زیرساختی را افزایش داده است و باید متناسب با نیازهای جمعیتی، زیرساختهای عمرانی و خدماتی شهر توسعه پیدا کند و در کنار این بخشها، حوزههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نیز مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: در کنار توسعه عمرانی، توجه به نشاط اجتماعی و سلامت شهروندان نیز اهمیت ویژهای دارد و استقبال بیش از ۲۲ هزار نفر از همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی، ظرفیت بالای مردم صدرا برای حضور در رویدادهای خانوادهمحور را نشان میدهد.
شفیعی ادامه داد: شهر صدرا شهر آینده است و برگزاری برنامههایی با مشارکت گسترده شهروندان میتواند در تقویت نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت خانوادهها در فعالیتهای عمومی و ورزشی مؤثر باشد.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان فارس نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به مردم ایران، خانوادههای معظم شهدا و جامعه ورزش استان فارس، گفت: هفته دفاع مقدس یادآور ایثار و فداکاری ملت ایران است و گرامیداشت این ایام فرصتی برای پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس است.
سیروس پاکفطرت افزود: حضور بیش از ۲۲ هزار نفر در این همایش نشاندهنده ظرفیت بالای شهر صدرا در حوزه ورزش همگانی است. در حال حاضر ۱۵ ایستگاه ورزش روزانه بهصورت فعال در این شهر فعالیت دارند و باید نشاط اجتماعی و فعالیت بدنی شهروندان در کنار توسعه عمرانی شهر، در دستور کار قرار گیرد.
او تأکید کرد: هیئت ورزشهای همگانی استان فارس آمادگی دارد در کنار شهرداری و شورای اسلامی شهر صدرا برای توسعه ورزش همگانی، تقویت ایستگاههای ورزش روزانه و اجرای برنامههای خانوادهمحور مشارکت کند.
همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی شهر صدرا به مناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، جمعه سوم مهرماه ۱۴۰۵ با ثبتنام و حضور بیش از ۲۲ هزار نفر از شهروندان برگزار شد. شرکتکنندگان در این همایش مسیر چهارراه شهید مطهرنیا تا یادمان شهدای فاز یک شهر صدرا در بلوار بوستان را پیمودند و در پایان، ۱۰۰ دستگاه دوچرخه به قید قرعه میان شرکتکنندگان توزیع شد.
این رویداد در راستای برگزاری برنامههای خانوادهمحور و توسعه ورزش همگانی در شهر صدرا برگزار شد و بر موضوعاتی از جمله نشاط و سلامت اجتماعی و افزایش مشارکت شهروندان در فعالیتهای ورزشی تأکید داشت.
منبع: شهرداری صدرا