نماینده ایران به ادعا‌های مطرح شده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه ایران واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر اسدی، رایزن سوم نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل با قرائت بیانیه‌ای به یاوه گویی‌های نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل پاسخ گفت و اظهار داشت: این سازمان برای نجات نسل‌های بعدی از بلای جنگ تأسیس شد. با این حال، امروز، معمار اصلی همین بلا، نخست وزیر رژیم اسرائیل، در این مجمع سخنرانی کرد. این اقدام ننگ بزرگی برای این نهاد بود.

وی ادامه داد: این نهایت توهین به همه ارزش‌های والا مانند «عدالت»، «برابری» و «کرامت و ارزش انسان» است که در منشور این سازمان مورد اشاره قرار گرفته‌اند. این بزرگ‌ترین توهین به اصول انسانیت و وجدان انسانی است. این خیانت عمیقی به اهداف و اصول این سازمان است. سازمان ملل برای حفظ صلح و عدالت تأسیس شد، نه برای اینکه بستری برای جنایتکاران جنگی باشد.

نماینده ایران با اشاره به صدور حکم بازداشت بین‌المللی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای جنایات جنگی در غزه، اظهار داشت: چگونه ممکن است فردی که پرونده‌اش به خاطر ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی در حال حاضر در دو دادگاه بین المللی تحت بررسی است، اجازه یابد در این مجمع حضور داشته باشد؟ آیا او باید در اینجا حاضر می‌شد تا جنایاتش را توجیه کند یا در دادگاه تا پاسخگوی نسل کشی‌اش باشد؟

وی تاکید کرد: بر اساس ارزیابی خود سازمان ملل، رژیم اسرائیل در کمتر از دو سال بیش از ۲۰۰ هزار تن مواد منفجره بر سر مردم غزه فرو ریخت که معادل قدرت انفجاری حدود ۱۳ بمب هسته‌ای از نوع بمبی است که برای حمله به هیروشیما استفاده شد. امروز نخست وزیر رژیم به این مجمع گفت که حدود ۷۵ هزار غیرنظامی فلسطینی، عمدتا زنان و کودکان، را به طرز وحشیانه‌ای کشته و حدود ۱۷۵ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است تنها به این دلیل که «هیچ جاره دیگری نداشته است!». او همچنین افزود که تصمیم به ارتکاب این جنایات و جنایت‌هایی مانند مجازات جمعی، پاکسازی قومی و استفاده از گرسنگی به عنوان روشی برای جنگ را خیلی آسان گرفته است! این اطلاعات ادعا‌های ایران نیستند. اینها یافته‌های قضایی و تحقیقات مستند حقوقی بین‌المللی هستند.

به گفته اسدی، در ژانویه ۲۰۲۴، دیوان بین المللی دادگستری و در سپتامبر ۲۰۲۵، کمیسیون تحقیق سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که رژیم اسرائیل در غزه نسل کشی می‌کند. سازمان ملل چگونه می‌تواند بستری برای سخنرانی چنین جنایتکار بدنامی فراهم کند؟

نماینده ایران اظهار داشت: مجمع عمومی سازمان ملل متحد چه پیامی به مردم فلسطین می‌فرستد وقتی رهبرانشان به دلیل کارشکنی آمریکا از سخنرانی در اینجا منع می‌شوند، اما تریبون در اختیار جنایتکاری قرار می‌گیرد که مسئول کشتار ۷۵ هزار فلسطینی است؟ فراتر از این، چرا این مجمع با استناد به ماده ۶ منشور، این رژیم را به دلیل نقض مستمر اصول سازمان ملل از این سازمان اخراج نمی‌کند؟

وی با اشاره به صدور حکم بازداشت بین‌المللی نتانیاهو توسط دادگاه لاهه، تصریح کرد: اجازه حضور یک مجرم در این مجمع اساسا با اهداف و اصول سازمان ملل در تضاد است. آنها نه شعار‌های آرمانی هستند و نه به طور گزینشی فقط برای برخی از اعضای آن قابل اعمال می‌باشند. این اصول الزام آور که پایه‌های نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می‌دهند، به طور مستمر، عمدی، نظام‌مند و به صورت نهادینه توسط رژیم اسرائیل نقض شده‌اند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در عین مظلوم نمایی، نسل کشی می‌کند. این نمونه‌ای آشکار از ریاکاری است. این یادآور تلاش آنها برای معرفی ارتش خود به عنوان «اخلاقی‌ترین ارتش جهان!» است.

نماینده ایران خاطرنشان کرد: البته برای او (نتانیاهو) این کاملا طبیعی است، چون ریاکاری، مظلوم نمایی، تحریف و ارائه اطلاعات نادرست، در ذات اوست، همان طور که کودک کشی، کشتار انبوه مردم با بمباران گسترده منازلشان و نیز نسل کشی نیز در ذات اوست. با این حال، او نمی‌تواند جنایات خود را سفیدشوئی کند. سخنان او اعمال او را پاک نمی‌کند، یافته‌ها و دستورات دادگاه‌ها را باطل نمی‌سازد و سوابق جنایت‌بارش را پاک نمی‌کند.

اسدی گفت: از دیدگاه تاریخی، اشغال در دی. ان.‌ای. آنهاست، تجاوز در خونشان است، تروریسم در ذات آنهاست، کودک کشی عادت آنهاست، بمباران گسترده منازلشان و تخریب خانه‌ها بر سر ساکنانشان سنت دیرینه‌شان است، آپارتاید رسم تثبیت شده آنهاست، جنایت جنگی سرگرمی آنهاست، نسل کشی محبوب‌ترین عمل آنهاست، جنایات علیه بشریت کسب وکار سنتی آنهاست، فریب، دروغ و مظلوم نمایی عناصر اصلی راهبرد آنهاست و صهیونیسم مرامنامه کشورداری آنهاست.

وی تصریح کرد: هدف خیالی این رژیم تأسیس به اصطلاح اسرائیل بزرگ است. بدین منظور، این رژیم هر چهار جنایت اصلی بین المللی، یعنی تجاوز، نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را بطور نظام‌مند، همزمان و با خشونت بیرحمانه مرتکب می‌شود. این رژیم حتی از اساسی‌ترین خطوط قرمز حقوقی، اخلاقی و انسانی عبور کرده و کل منطقه را به یک درگیری ویرانگر کشانده است. جنایات وحشیانه آن در غزه، لبنان و دیگر بخش‌های منطقه ما طی دو سال گذشته تنها گوشه کوچکی از جنایات بیشمار آن است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سازمان ملل ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
تاکید لاوروف و عراقچی بر راهکار دیپلماتیک برای حل بحران در منطقه
دیدار وزرای امور خارجه ایران و پرتغال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
بقائی: تاریخ بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سربازی افتخار است/ شهرت نباید راه فرار از قانون باشد
بقائی: تاریخ بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد
نشست رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخبگان و صاحبنظران اندیشکده‌های آمریکایی
رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جان‌فدا در پایتخت برگزار شد + فیلم
غریب‌آبادی: جهان فریب روایت‌سازی نتانیاهو را نمی‌خورد/ خروج ۷۷ هیات از سالن، گویا بود
پزشکیان: ایران برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها با پاکستان عزم جدی دارد
قالیباف: شهادت، پاداش صبر، رفتار و مظلومیت شهید لاریجانی بود
پاسخ نماینده ایران به ادعا‌های نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
نخست وزیر قطر با رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار کرد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و پرتغال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
آخرین اخبار
پزشکیان: تا آخرین لحظه مقاومت می‌کنیم
پاسخ نماینده ایران به ادعا‌های نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
رئیس‌جمهور در سازمان ملل منطق مقاومت را تبیین کرد/ اهانت به حجاب وحدت‌شکن است
قالیباف: شهادت، پاداش صبر، رفتار و مظلومیت شهید لاریجانی بود
رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جان‌فدا در پایتخت برگزار شد + فیلم
غریب‌آبادی: جهان فریب روایت‌سازی نتانیاهو را نمی‌خورد/ خروج ۷۷ هیات از سالن، گویا بود
پزشکیان: ایران برای تعمیق و گسترش همکاری‌ها با پاکستان عزم جدی دارد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و پرتغال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
نخست وزیر قطر با رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار کرد
تاکید لاوروف و عراقچی بر راهکار دیپلماتیک برای حل بحران در منطقه
بقائی: تاریخ بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد
نشست رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخبگان و صاحبنظران اندیشکده‌های آمریکایی
سربازی افتخار است/ شهرت نباید راه فرار از قانون باشد
دیدار وزرای امور خارجه ایران و لهستان
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و اسپانیا
واکنش غریب‌آبادی به اظهارات دبیرکل ناتو: مشارکت اروپا در تجاوز به ایران بی‌پاسخ نمی‌ماند
عراقچی با وزیر امور خارجه قرقیزستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار و گفت‌وگوی پزشکیان با نخست وزیر پاکستان
سازمان اطلاعات سپاه: ابتکار‌های نیرو‌های مسلح ایران، معادله میدان را تغییر داد
دیدار و گفت وگوی عراقچی و وزیر خارجه انگلیس
قالیباف خطاب به بسنت: رکورد زدن بازدهٔ اوراق قرضه مبارک!
عراقچی با وزیر امور خارجه اردن دیدار و گفت‌و‌گو کرد
دیدار پزشکیان با نخست‌وزیر لبنان
عراقچی در دیدار با همتای اوکراینی پیگیر حمله به کشتی ایرانی در خزر شد
پزشکیان صدای صلابت ملت شجاع ایران بود
سرلشکر صفوی: ترتیبات امنیتی منطقه بدون ایران عملیاتی نمی‌شود/ با یمن منافع مشترک داریم
سرلشکر عبداللهی: علم‌آموزی ادامه راه شهیدان است
مواضع صریح و انقلابی رئیس‌جمهور فریاد ملت مظلوم و مقتدر ایران بود
سرپرست وزارت دفاع: دکترین دفاعی ایران تغییر کرده است