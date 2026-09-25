رئیس‌جمهور فرانسه، از توافق پاریس و ریاض برای استقرار نیرو، سامانه‌های راداری و تجهیزات پدافندی فرانسه در بندر ینبع عربستان سعودی خبر داد.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از توافق پاریس و ریاض برای استقرار نیرو و تجهیزات پدافندی فرانسه در بندر ینبع عربستان سعودی خبر داد و هدف این مأموریت را حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و کمک به آرامش بازار نفت عنوان کرد.

مکرون در گفت‌و‌گو با شبکه‌های تلویزیونی «TF۱» و «France ۲» اعلام کرد فرانسه تجهیزات و نیرو‌های نظامی خود را در ینبع، واقع در غرب عربستان و ساحل دریای سرخ، مستقر خواهد کرد.

وی گفت پاریس با مقام‌های سعودی درباره اعزام مجموعه‌ای از تجهیزات و امکانات نظامی، از جمله نیرو‌های نظامی، سامانه‌های راداری و تجهیزات پدافندی برای حفاظت از منطقه ینبع به توافق رسیده است.

رئیس‌جمهور فرانسه تأکید کرد این مأموریت با هدف ورود به درگیری یا رویارویی نظامی انجام نمی‌شود، بلکه تمرکز آن بر حفاظت از تأسیسات حیاتی انرژی در منطقه و جلوگیری از بروز اختلال در بازار‌های نفت است.

مکرون همچنین هدف این اقدام را «پیشگیری از بحران» و «آرامش‌بخشی به بازار نفت» عنوان کرد.

بندر ینبع در ساحل دریای سرخ قرار دارد و یکی از مراکز مهم انرژی عربستان سعودی محسوب می‌شود. این بندر همچنین از مسیر‌های اصلی صادرات نفت خام عربستان از طریق دریای سرخ به شمار می‌رود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: امانوئل مکرون ، فرانسه و عربستان
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