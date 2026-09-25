در پنج ماه نخست سال در مجموع ۳۸۴۳ شکایت در رشته بیمه شخص ثالث از ۲۸ شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی ثبت شده است که از این تعداد به ۳۴۶۱ شکایت رسیدگی و مختومه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی ایران در پنج ماه نخست سال در مجموع ۳۸۴۳ شکایت در رشته بیمه شخص ثالث از ۲۸ شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی ثبت شده است که از این تعداد به ۳۴۶۱ شکایت رسیدگی و مختومه شده است.

همچنین باید اشاره کرد حدود ۳۸۲ شکایت هم در حال رسیدگی بوده و همچنان در جریان است.

گفتنی است، شرکت بیمه دانا با ۵۲۳، شرکت بیمه رازی با ۵۱۶ و شرکت بیمه تعاون با ۴۳۶ شکایت در رتبه اول تا سوم ثبت شکایت در میان شرکت‌های بیمه در رشته بیمه شخص ثالث قرار دارند.

شکایت

 

برچسب ها: بیمه شخص ثالث ، بیمه مرکزی
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