مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی با پایان موفقیت‌آمیز عملیات تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های خود، آماده فرآورش حداکثری و پایدار گاز برای تأمین نیاز کشور در ماه‌های سرد سال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعباس حسینی با اشاره به پایان عملیات تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های دوازده‌گانه مجتمع افزود: با توجه به محدودیت‌های پیش‌رو، ۶ پالایشگاه در برنامه‌های تعمیراتی قرار داشتند و این عملیات بر اساس برنامه زمان‌بندی و با رعایت الزام‌ها و استاندارد‌های ایمنی پایان یافت. پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی با آمادگی کامل در مسیر تولید پایدار و حداکثری گاز مورد نیاز کشور قرار گرفتند.

وی ادامه داد: تعمیرات اساسی امسال با هدف افزایش آمادگی عملیاتی، حفظ قابلیت اطمینان تجهیزات و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تداوم فرآورش گاز در ماه‌های سرد سال اجرا شد و در این مسیر، آماده‌سازی تجهیزات کلیدی و تأسیسات راهبردی پالایشگاه‌ها با جدیت دنبال شد.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر نقش توان داخلی در اجرای موفق این برنامه‌ها تصریح کرد: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تعمیراتی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، دانش و تجربه متخصصان مجتمع و اقدام‌های نوآورانه انجام شد و کارگاه مرکزی مجتمع با توانمندی در حوزه تعمیر، بازسازی و ساخت قطعات و تجهیزات، نقش مؤثری در پشتیبانی از عملیات تعمیرات اساسی ایفا کرد.

حسینی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی افزون‌بر پشتیبانی از استمرار تولید، زمینه افزایش آمادگی عملیاتی و کاهش وابستگی به منابع خارجی را فراهم کرده است و مجتمع گاز پارس جنوبی استفاده حداکثری از توان شرکت‌های داخلی، سازندگان و متخصصان ایرانی را در اولویت قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت استمرار تولید گاز در ماه‌های سرد سال یادآور شد: امیدواریم با آمادگی ایجادشده در پالایشگاه‌های مجتمع، در ماه‌های سرد سال بتوانیم حداکثر ظرفیت فرآورش و تولید گاز را با پایداری و بدون وقفه در اختیار شبکه سراسری قرار دهیم و در خدمت مردم شریف کشورمان باشیم.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر اهمیت استمرار مدیریت مصرف انرژی و همراهی مصرف‌کنندگان با صنعتگران حوزه گاز گفت: در کنار تلاش صنعت گاز برای تأمین پایدار انرژی، مدیریت مصرف از سوی مصرف‌کنندگان و همراهی مردم با صنعتگران حوزه گاز اهمیت ویژه‌ای دارد و انتظار می‌رود هم‌وطنان، به‌ویژه در روز‌های سرد سال، رعایت الگوی مصرف، صرفه‌جویی و مصرف بهینه گاز را سرلوحه قرار دهند تا امکان بهره‌مندی پایدار از این نعمت ملی برای همه فراهم باشد.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: وزارت نفت ، پارس جنوبی
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