باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران که برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، در حاشیه این رویداد در گفت‌وگویی با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به این سوال که ایران جنگ را انتخاب می‌کند یا توافق را، گفت: «ما جنگ را انتخاب نکردیم. جنگ به ما تحمیل شد. ما به دنبال جنگ نیستیم. بلکه هر زمان که به ما حمله کنند، مجبور به دفاع از خود می‌شویم. ما هرگز جنگی را شروع نکرده‌ایم. اما اگر آنها بخواهند به جنگ با ما ادامه دهند، ما قاطعانه و محکم پاسخ خواهیم داد.»

پزشکیان افزود: «امروز، فشار‌هایی که آنها مداوم بر ما تحمیل می‌کنند برای این است که ما را وادار کنند خارج از چارچوب قانونی حقوق بین‌الملل تسلیم شویم که غیرممکن است.»

او در ادامه در پاسخ به این سوال که ایران حاضر است در روند توافق چه چیزی (امتیازی) ارائه دهد، با اشاره به پایبندی ایران به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد برای پایان جنگ گفت: «ما مشکلی نداریم. ما با رئیس‌جمهور شما به توافقی رسیدیم که امضا شد. آن توافق امضا شد و بر آن اساس، ما مایلیم و همچنان می‌خواهیم پیش برویم.»

رئیس‌جمهور با اشاره به این که حملات متجاوزانه آمریکا منشا وضع موجود در تردد دریایی در تنگه هرمز است، گفت: «ما تنگه هرمز را نبسته بودیم؛ باز بود. بدون هیچ توجیه یا چارچوب قانونی به ما حمله کردند. آنها مقام معظم رهبری ما، دانشمندان ما، فرماندهان نظامی و مقامات دولتی ما را ترور کردند و به شهادت رساندند.»

پزشیکان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انصارالله یمن که در مقاومت در برابر محاصره عربستان سعودی و نیرو‌های وابسته به دولت مستعفی یمن که از سوی ریاض حمایت می‌شوند، گفت: «انصارالله مسئول اقدامات خودشان هستند. آنها از ما دستور نمی‌گیرند. ما با آنها به عنوان کسانی که در منطقه مقاومت می‌کنند، بر اساس شرایطی که بر آنها تحمیل شده در تماس هستیم. هیچ رابطه سیستماتیکی وجود ندارد.»

او در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به مسئله دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور، از جمله در چین که بزرگ‌ترین مشتری نفتی ایران است، گفت: «یکی از مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستیم، این است که پول ما در چین مسدود شده است. این واقعیت که شما قبلا به اتهاماتی اشاره کردید که ما به کسانی کمک مالی می‌کنیم؛ ما حتی نمی‌توانیم پول خودمان را از کشوری که کالا به آن عرضه کرده‌ایم خارج کنیم، چه برسد به استفاده از آن وجوه برای پرداخت به شخص دیگری در گوشه دیگری از جهان.»

رئیس‌جمهور ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار که آیا معترضان در ایران در صورت برپایی اعتراض در خیابان‌ها اعدام می‌شوند؟، با اشاره به حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا آن را بهانه‌ای برای مداخله‌جویی در امور داخلی ایران قرار داد، بیان کرد: «هر کسی که بخواهد اعتراض کند، کاملا حق انجام این کار را دارد. ما نشستیم و با بسیاری از این معترضان گفت‌و‌گو کردیم، وظیفه ما پاسخگویی به مردم است. اعتراض کردن حق است، اما نه با اسلحه.» او افزود: «ترامپ مدام می‌گفت، "می‌خواهم هدیه‌ای برای مردم ایران بیاورم"، اما هدیه‌ای که آنها برای ما آوردند موشک‌های هدایت‌شونده، سلاح‌های سنگین و ویرانی بود. آنچه آنها واقعا می‌خواهند انجام دهند این است که حوادثی در کشور ایجاد کنند که راه را برای سقوط حاکمیت، جامعه و دولت هموار کند.»

رییس‌جمهور در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تاثیر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر مذاکرات پایان جنگ و دستیابی به توافقی در این زمینه گفت: «اگر دولت فعلی آمریکا بخواهد در چارچوب قوانین بین‌المللی به توافقی برسد، خوب است. در هر حال، قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات، چه تفاوتی برای ما دارد؟»

او در ادامه با تاکید بر این که ایران هیچ گاه آغازگر جنگ نبوده و از گفت‌و‌گو استقبال کرده است، گفت: «ما هرگز به دنبال جنگ نبودیم. ما به دنبال جنگ نیستیم. من عمیقا معتقدم که انسان‌ها نباید باعث مرگ انسان دیگری شوند. ما قرار است مخلوقات برگزیده آفرینش باشیم. وقتی می‌توانیم مسائل را از طریق گفت‌و‌گو حل کنیم، نباید به کشتن یکدیگر متوسل شویم.»

پزشکیان افزود: «با تحریکاتی که اسرائیل انجام داد، آنها این جنگ را به ما تحمیل کردند. اما ما نمی‌خواهیم ادامه دهیم. این آمریکاست که باید انتخاب کند آیا می‌خواهد این را پایان دهد یا نه.»

رئیس‌جمهور با تاکید بر عزم دولت و ملت ایران در ایستادگی در برابر سیاست قهری آمریکا با وجود دشواری‌ها، گفت: «ما تا آخرین لحظه مقاومت خواهیم کرد. بله، ما مشکلات اقتصادی داریم، اما هر سختی را تحمل خواهیم کرد و تاب خواهیم آورد.»

بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، گفت‌و‌گو درباره برنامه هسته‌ای ایران قرار بود در بازه زمانی ۶۰ روزه پس از به اجرا درآمدن این سند انجام شود. اما در نتیجه عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش، از جمله با پایبند نبودن به ترتیبات ایرانی در تردد دریایی از تنگه هرمز که در مفاد یادداشت تفاهم ذکر شده بود، همچنین تکرار حملات متجاوزانه به ایران که منجر به شهادت غیرنظامیان نیز شد، این فرصت به‌پایان رسید.

تهران که پیشتر ذیل توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی یکی از سختگیرانه‌ترین تدابیر نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌ای خود را پذیرفته بود، بار‌ها تاکید کرده است از حق خود در برخورداری از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز به عنوان یکی از کشور‌های عضو ان‌پی‌تی چشم‌پوشی نخواهد کرد. اما حاضر به گفت‌و‌گو درباره توافقی است که نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران را در ازای اجرای شروط آن و لغو تحریم‌ها برقرار کند.