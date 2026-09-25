باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای ارتقای سطح خدماترسانی و آمادهسازی زیرساختهای مدرن در بارگاه تاریخی شمس تبریزی خوی، نشست هماهنگی ویژهای برای تأمین زیرساختهای اینترنت و فیبر نوری با حضور امین عارفنیا، مشاور وزیر میراثفرهنگی، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی و قاسم جلیلینژاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد.
در این نشست، طرفین بر ضرورت ایجاد پوشش گسترده فیبر نوری در محوطه و ساختمانهای بارگاه تأکید کردند، با توجه به ماهیت بینالمللی این بنا و برنامهریزیهای آتی برای میزبانی از کنفرانسهای علمی و بازدیدکنندگان خارجی، دسترسی سریع و پایدار به شبکه اینترنت، یکی از اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گرفت.
مدیران حاضر در نشست تاکید کردند که تجهیز این مکان به تکنولوژیهای نوین، بخشی از فرآیند مدرنسازی و تسهیل فرآیند گردشگری در این نقطه استراتژیک از استان آذربایجان غربی است.
نتایج این نشست راهبردی، گام مهمی در مسیر تکمیل نهایی پروژههای عمرانی و زیرساختی بارگاه شمس تبریزی محسوب میشود، با توجه به نزدیکی زمان افتتاحیه و برنامههای گستردهای که در دستور کار کمیتههای اجرایی قرار دارد، توسعه زیرساختهای دیجیتال میتواند نقشی حیاتی در مدیریت هوشمند سایت و ارتقای تجربه بازدیدکنندگان از این میراث ماندگار ایفا کند.